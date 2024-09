River Plate x Colo-Colo na Libertadores: onde assistir, horário e escalação

Na ida, em Santiago, os times empataram por 1 a 1. Os argentinos sairam na frente, com Germán Pezzella, mas sofreram o empate com Carlos Palacios já na segunda etapa. Nova igualdade no duelo desta terça-feira leva a decisão das quartas de final para as penalidades máximas. Qualquer vitória garante ao vencedor a vaga nas semifinais.

O River Plate é um dos favoritos para a competição continental nesta temporada e joga com a possibilidade de decidir em casa a competição – assim como o Fluminense enfrentou o Boca Juniors no Maracanã em 2023. Além disso, os argentinos tentam frear o domínio brasileiro na Libertadores: o último título do país na competição se deu 2018, justamente com o River Plate. Marcelo Gallardo, campeão continental em 2018, retornou ao clube nesta temporada.