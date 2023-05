Ronaldinho Gaúcho lança playlist com o Barça Legends exclusiva no Spotify

Ronaldinho Gaúcho se tornou nesta semana a primeira estrela do futebol mundial que atuou no Barcelona a ter uma playlist exclusiva no Spotify. O brasileiro lançou uma lista com 50 músicas no aplicativo com o nome de Barça Legends R10. As canções escolhidas por Ronaldinho Gaúcho marcaram a carreira do brasileiro no período em que ele defendeu o clube da Catalunha. Ronaldo ainda tem vínculo com o clube espanhol.

“A música sempre fez parte da minha vida. Eu herdei isso da minha família. E também influenciou meu estilo de jogo. Acredito que toda música tem um ritmo, toda música tem um groove. E levei tudo isso para o campo também. Para mim, a vida sem música é impossível e estou animado para compartilhar minha playlist especial do Barça Legends Spotify com fãs de todo o mundo”, comentou o ex-jogador e embaixador do time espanhol.

A playlist de Ronaldinho Gaúcho conta com as músicas Camisa 10 (Ao Vivo), por Turma do Pagode; Samba Rock do Molejão, por Molejo; Excuse Me Miss, por JAY-Z; Could You Be Loved, por Bob Marley & The Wailers, e Sonho Meu, por Dona Ivone Lara.

Divulgação Spotify Foto: Divulgação Spotify

Neste ano, Ronaldinho completa 20 anos da sua chegada ao Barcelona. Durante os cinco anos em que esteve vestindo a camisa da equipe da Catalunha, o craque brasileiro atuou em 207 jogos, marcou 94 gols e conquistou oito títulos. Além disso, Ronaldinho foi eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005.

Em 2023 também, o Barcelona já havia lançado outras playlists com atletas do elenco atual. Em uma série de listas intituladas como My Matchday Songs, jogadores como Pedri, Alexia Putellas, Robert Lewandowski, Asisat Oshoala, Ousmane Dembélé e Fridolina Rolfö listaram o que costumam ouvir antes das partidas.