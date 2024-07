Rosario Central x Inter na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na partida desta noite, o Inter será comandado pelo interino Pablo Fernandez, que não poderá contar com o volante Fernando e os atacantes Enner Valencia e Wanderson. Por outro lado, contará com o retorno de Rochet, goleiro uruguaio que retornou da disputa da Copa América e já está à disposição. Quem também retorna é o lateral esquerdo Renê, que volta de suspensão. No ataque, Alario deve ter chance no onze inicial.

O adversário argentino é comandado pelo experiente Miguel Ángel Russo, treinador que já passou pelos grandes da argentina, como Boca Juniors, Vélez e San Lorenzo, além do Al-Nassr, seu último clube antes do Rosario. Na Libertadores, integrou o Grupo G, ao lado de Atlético-MG, Peñarol e Caracas. Ficou em terceiro lugar com sete pontos.