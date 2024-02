Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do futebol mundial em 2023, marcando 54 gols pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ninguém balançou as redes mais do que ele. Aos 39 anos, o craque português mantém forte ritmo em campo e esbanja uma forma física invejável. O atacante quase não se machuca e dificilmente está ausente de alguma partida do seu time.

Além da habilidade fora do comum, o camisa 7 tem cuidados especiais para se manter em alta mesmo em idade na qual muitos atletas até já se aposentaram. Os segredos vão se tornando quase lendas em torno do fenômeno que tem sido chamado de robô ou máquina de fazer gols. Todo o cuidado se sustenta em três pilares na vida de CR7: dedicação aos treinos físicos, dieta restrita e boas (e incomuns) horas de sono. Fora de campo, Cristiano Ronaldo também mantém um estilo de vida saudável, sem ingestão de bebidas alcóolicas ou uso de cigarros. Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, ele possui uma rígida rotina de exercícios aeróbicos e de força, essencial para não ganhar gordura e ter a energia necessária para competir em alto nível.

Cristiano Ronaldo forma física impecável aos 39 anos. Foto: Reprodução/@cristiano

Alimentação

O goleiro Lee Grant, que jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United, contou à rádio inglesa TalkSport que os hábitos saudáveis do português influenciaram outros atletas do elenco: “Depois do jantar, havia diversas sobremesas: torta de maçã, brownies, sorvetes... Mas ninguém se atreveu a pedir”, disse. “Um companheiro me perguntou o que tinha no prato do Cristiano. Era o prato mais saudável que você pode imaginar. Tinha quinoa, abacate e alguns ovos cozidos”, contou.

Os refrigerantes e doces estão fora da dieta de Cristiano Ronaldo. O tabloide inglês The Sun revelou como é a alimentação do jogador durante um dia, com seis refeições. No café da manhã, presunto, queijo e iogurte desnatado. Mais tarde, frango e salada. A terceira refeição é baseada em atum, azeitonas, ovos e tomate. Antes de jantar, ele faz um lanche de torradas com abacate e outras frutas. As últimas duas refeições são com frutos do mar e salada.

Cristiano Ronaldo segue rígida rotina de treinos, descanso e alimentação. Foto: Reprodução/@cristiano

Cinco cochilos ao dia

Outro hábito pouco comum tem relação com a forma como ele encontrou para descansar. Cristiano Ronaldo dorme cinco vezes ao dia, com ciclos de sono de 90 minutos cada, como se fossem partidas de futebol. O método ele aprendeu com Nick Littlehales, conhecido como guru do sono, e que já trabalhou com atletas de grandes clubes europeus, como Manchester City e Real Madrid.

Cristiano Ronaldo o conheceu nos tempos de Espanha. O português também para de olhar para as telas uma hora e meia antes de dormir. “Não é uma soneca, isso é para pessoas mais velhas que veem televisão. É uma maneira de dormir menos, mas de melhorar a recuperação”, informou o especialista ao site ‘Football Whispers’. A justificativa para essa forma inusitada de dormir é que “antes das luzes artificiais, as pessoas dormiam por períodos curtos”.