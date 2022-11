Saka celebra goleada da Inglaterra e 2 gols em estreia na Copa: ‘Dia especial’

Publicidade

A Inglaterra aproveitou as fragilidades do Irã e demonstrou força em sua estreia na Copa do Mundo. O placar de 6 a 2 foi a primeira goleada deste Mundial. E contou com participação decisiva de Bukayo Saka, autor de dois dos gols ingleses no Khalifa International Stadium, na cidade de Ar-Rayyan.

“Eu não sei como descrever o que estou sentindo. É incrível. Estou tão feliz e orgulhoso! Conseguimos a vitória e ainda tivemos um dia muito especial”, festejou o meia-atacante, responsável por um gol em cada tempo, em entrevista à BBC.

Bukayo Saka celebra gol com seus companheiros de seleção inglesa. Foto: Neil Hall/EFE/EPA

Saka destacou a importância da vitória na abertura do Grupo B da Copa. “Precisávamos de um bom começo. Não estávamos jogando o nosso melhor futebol antes do Mundial. E por isso havia muita conversas e especulações sobre nossa forma técnica. Mas pudemos mostrar a todos a qualidade que temos e o que podemos fazer em campo.”

A declaração do jogador em tom de desabafo tem uma causa. A Inglaterra não vencia há seis jogos, entre amistosos e partidas da Liga das Nações da Uefa. E vinha causando desconfiança em sua torcida, principalmente após derrotas para Itália e Hungria, seleções que sequer se classificaram para a Copa.

“É incrível conquistar uma vitória assim depois de tanta pressão. Mas teremos que ser consistentes porque já temos mais um jogo, daqui a alguns dias, e teremos que buscar a vitória de novo”, comentou o meia-atacante, que agradeceu pelo apoio recebido ao longo da partida.

“Me senti bem em campo. Percebi o apoio e amor dos nossos torcedores, da comissão técnica e dos companheiros do time. É disso que precisamos. Estou pronto para dar 100% e continuar a manter este nível toda vez que estiver em campo”, projetou o jogador inglês.