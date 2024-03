Entenda por que samurais entraram em campo com jogadores de São Paulo e Ituano

O São Paulo entrou em campo diante do Ituano, neste domingo, em busca da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar do momento decisivo, a partida chamou a atenção de internautas por um motivo inusitado, quando os jogadores deixaram o acesso aos vestiários do Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), acompanhados de samurais.

PUBLICIDADE Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o guerreiros também entregaram uma moeda personalizada ao árbitro da partida, Raphael Claus. O objeto foi usado no tradicional “cara ou coroa” que define o lado do campo de cada time. A “invasão”, na verdade, não passou de uma encenação e fez parte de uma ação promocional do serviço de streaming Star+ para divulgar a nova série “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”. A produção, que estreou no fim de fevereiro, é a segunda adaptação do livro do autor australiano James Clavell para as telas, que também gerou um filme homônimo de 1980.

Jogadores entram em campo com samurais em Ituano x São Paulo. Foto: Reprodução/ X @Paulistao

Por sinal, a obra do canal norte-americano FX, que mistura acontecimentos históricos e fictícios, já pode ser considerada um sucesso. Os dois primeiros episódios do seriado tiveram 9 milhões de visualizações no Star+, Disney+ e Hulu (não disponível no Brasil) nos primeiros seis dias no ar, revelou a Disney.

Produzida e protagonizada por Hiroyuki Sanada, Xógum é ambientada no Japão do ano de 1600, no início de uma guerra civil. O enredo acompanha Lord Yoshii Toranaga, que precisa lutar pela vida quando seus inimigos do Conselho de Regentes se unem contra ele. A situação fica ainda mais complexa quando um navio europeu misterioso é encontrado encalhado em um vilarejo de pescadores próximo.

De olho na classificação

Líder do Grupo D, o São Paulo começou a 12ª rodada com 19 pontos, mesma pontuação do Novorizontino, vice-líder. Quem também está de olho na vaga é o São Bernardo, que surge na terceira colocação, com 18 pontos. Um tropeço pode significar o adeus da equipe de Thiago Carpini ao Paulistão.