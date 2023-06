Santos empata com o lanterna Coritiba no Brasileiro e pressão sobre Odair Hellmann aumenta

Em um jogo muito fraco tecnicamente, o Santos ficou no empate de 0 a 0 com o Coritiba neste sábado, no Couto Pereira, e segue realizando campanha irregular no Campeonato Brasileiro. O time completou a quarta partida sem vitória no torneio, chegou aos 13 pontos, e vai perdendo contato com o pelotão de frente. O último triunfo santista na competição foi no dia 14 de maio, no 1 a 0 sobre o Vasco, pela sexta rodada.

Para piorar, o time da Vila Belmiro vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana com a derrota para o Newell’s Old Boys, da Argentina, e a pressão sobre o treinador Odair Hellmann aumenta consideravelmente.

Se a situação do Santos é de instabilidade, o Coritiba vive um momento dos mais delicados. A equipe ainda não venceu no Brasileiro e chega à décima rodada na lanterna do Nacional com apenas quatro pontos.

No Couto Pereira, Santos não consegue sair do empate sem gols com o Coritiba. Foto: Reprodução/ Twitter @santosfc

Os times agora vão aproveitar um período de paralisação no calendário por causa dos amistosos da Data Fifa. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba volta a jogar no dia 22 de junho (uma quinta-feira) e recebe o Internacional. Um dia antes, o Santos encara o Corinthians na Vila.

No jogo, o técnico Antônio Carlos Zago foi obrigado a fazer uma alteração com menos de dez minutos. O volante Liziero sentiu o joelho em uma disputa e precisou ser substituído por Júnior Urso. A mudança, no entanto, não mudou a filosofia dos donos da casa, que seguiu no ataque.

Com seguidos erros, o sistema defensivo do Santos facilitou a pressão do Coritiba. Um dos líderes do time, o goleiro João Paulo teve uma atuação irregular. Primeiro, se atrapalhou com um recuo de bola e deu um escanteio de graça para o rival. Depois, ao bater um tiro de meta, proporcionou um contra-ataque ao Coritiba.

Continua após a publicidade

Apesar do nervosismo, quem teve a melhor chance dos primeiros 45 minutos foi o Santos. Em um cruzamento da direita, Soteldo fechou pelo lado esquerdo e cabeceou. O goleiro Gabriel espalmou e ofereceu o rebote para o atacante venezuelano desperdiçar, na pequena área, a oportunidade de abrir o placar.

Liderado pelo argentino Marcelino Moreno, o Coritiba, na base da pressão, apertou o ritmo na parte final do primeiro tempo, mas por falta de capricho na finalização, acabou indo para o intervalo com o 0 a 0 no marcador.

O Santos retornou com João Lucas na lateral direita na vaga de Nathan e Camacho substituindo Alison. Com a marcação ajustada, o time paulista conseguiu neutralizar as investidas do Coritiba e o duelo ficou concentrado no meio-campo.

Mas se a defesa ficou mais protegida, o ataque seguiu inoperante. Mendoza e Soteldo não levaram vantagem sobre seus adversários e, com isso, Marcos Leonardo ficou isolado na frente e pouco apareceu.

Com alterações no atacado, o Coritiba foi para o tudo ou nada. Zé Roberto entrou no lugar de Marelino Moreno e o time paranaense apostou na estratégia de dois centroavantes na área. Victor Luís assumiu a lateral esquerda enquanto Andrey foi escalado no meio-campo.

No fim, Camacho foi expulso e o drama santista aumentou. Com um homem a menos, o time paulista se defendeu e segurou o 0 a 0 longe de casa.

Continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 x 0 SANTOS

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Jean Pedroso (Kaio César), Henrique e Thiago Dombroski (Victor Luís); Jamerson, Bruno Gomes (Andrey), Liziero (Júnior Urso) e Marcelino Moreno (Zé Roberto); Robson e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

SANTOS - João Paulo; Nathan (João Lucas), Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Rodrigo Fernández); Mendoza, Marcos Leonardo (Bruno Mezenga) e Soteldo ( ngelo). Técnico: Odair Hellmann.

CARTÃO AMARELO - Thiago Dombroski, Robson e Victor Luís (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Camacho (Santos).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

Continua após a publicidade

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).