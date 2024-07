Santos x Ituano na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

De olho na liderança isolada da Série B do Brasileiro, o Santos recebe o Ituano, nesta segunda-feira, às 20 horas, em jogo isolado da 15ª rodada.

Invicto há quatro partidas, sendo duas vitórias seguidas, o Santos é o terceiro colocado, com 25 pontos, a um do vice-líder América-MG e a dois do líder Vila Nova.

Santos faz confronto de opostos pela Série B do Brasileiro Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Fabio Carille vai fazer mudanças em relação a vitória sobre o Ceará, por 1 a 0. O volante João Schmidt retorna de suspensão e o atacante Guilherme foi liberado pelo departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Joaquim e o meia Giuliano estão lesionados. Apesar da vitória sobre o Botafogo-SP, por 3 a 2, na última rodada, o Ituano está em situação delicada no campeonato. O time de Itu tem apenas 11 pontos e é o penúltimo colocado, a frente apenas do Guarani, com sete.

O técnico Alberto Valentim tem inúmeros desfalques. Léo Oliveira, José Aldo e Salatiel cumprem suspensão, enquanto Yann Rolim, Thony Anderson e Anderson estão lesionados. Já o zagueiro Marcel foi negociado com o futebol chinês.

SANTOS X ITUANO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 15/07/2024

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

20 horas (horário de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR A SANTOS X ITUANO

Sportv (canal fechado) e Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Fabio Carille.

ITUANO