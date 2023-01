Santos vacila na defesa, sofre gols rápidos nos dois tempos e perde para o Guarani

O Santos sofreu gols muito cedo tanto no primeiro quanto no segundo tempo, em duelo com o Guarani nesta quarta-feira, e foi derrotado por 2 a 0 no Brinco de Ouro, onde Giovanni Augusto e Nicolas Careca balançaram a rede para a alegria do time da casa. O revés em Campinas foi o primeiro do time alvinegro sob o comando do técnico Odair Hellmann, que estreou no final de semana com vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol.

Em terceiro lugar no Grupo A, com três pontos, o Santos tentará se recuperar no domingo, quando visita o São Bernardo no Primeiro de Maio. O time campineiro, que perdeu por 1 a 0 para o Santo André na estreia, lidera o Grupo B, com três pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que joga contra a Ferroviária na quinta-feira.

O início do primeiro tempo foi de muita frustração para os santistas, pois o Guarani conseguiu um pênalti para bater quando o cronômetro marcava apenas três minutos de bola rolando. O árbitro assinalou falta de João Paulo sobre Derek dentro da área, após Bruno José tomar a bola de Eduardo Bauermann, que demorou para tomar uma decisão ao receber um passe curto do goleiro santista. Giovanni Augusto cobrou a penalidade e converteu.

Guarani bate Santos no Brinco de Ouro. Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

Após participar da falha que originou o gol adversário, João Paulo foi acionado mais vezes e contribuiu com excelentes intervenções para evitar o segundo gol bugrino. Defendeu finalização de Giovanni Augusto em um rebote após bola na trave de Derek e espalmou um cabeceio firme do zagueiro de Luciano Castan. Na área do Guarani, o goleiro Kozlinski só precisou fazer mais esforço após uma bomba de Dodi em cobrança de falta.

O Santos mostrou fragilidade pelo lado esquerdo da defesa, o que foi bem aproveitado pelos donos do casa, e desorganização no setor ofensivo. Importante para abrir espaço na defesa adversária, Soteldo se posicionou mais centralizado em alguns momentos e não conseguiu executar bem a função de meia criativo.

Perto do final do primeiro tempo, Nicolas Careca entrou no Guarani no lugar de Derek, que sentiu dores. Careca pouco participou nos minutos finais antes do intervalo, mas foi decisivo nos primeiros instantes da etapa final, pois marcou de cabeça o segundo gol bugrino, aos 16 segundos, após cruzamento de Bruno José.

No momento do gol, o Santos já contava com ngelo, que foi liberado dos treinos durante a semana em razão da morte de seu avô, mas se reintegrou ao elenco a tempo de viajar para Campinas. Ele substituiu Vinícius Zanocelo na volta do intervalo, mas não conseguiu contribuir para mudar a história do jogo. O Santos teve um final de segundo tempo com mais presença ofensiva, porém sem organização e ficou longe de conseguir a esperada reação.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 SANTOS

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson; Leandro Vilela (Yago), Richard Rios, Bruninho (Jenison) e Giovanni Augusto (Alan Santos); Bruno José (Bruno Michel) e Derek (Nicolas Careca). Técnico: Mozart.

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Nathan), Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi (Lucas Braga), Sandry, Vinícius Zanocelo ( ngleo) e Soteldo; Marcos Leonardo (Lucas Barbosa) e Mendoza (Rwan). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Giovanni Augusto, aos cinco minutos do primeiro tempo. Nicolas Careca, aos 16 segundos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo.

RENDA - R$ 120.120,00

PÚBLICO - 4.699 pessoas

LOCAL - Brinco de Ouro, em Campinas.