Santos x Avaí na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Buscando manter a fase invicta do clube paulista (já são dez jogos sem perder), a equipe comandada por Fábio Carille deve ir com força total para o confronto. A base do time deve ser a mesma utilizada nos últimos jogos.

Do outro lado do campo, o time de Santa Catarina busca se aproximar do G-4 e conta com a chegada do treinador Enderson Moreira para manter a boa fase. Após uma série de nova jogos sem vitória, o clube reencontrou o triunfo no último jogo, contra o Operário-PR, e busca repetir a dose contra o líder do campeonato.