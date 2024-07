Começa nesta terça-feira a rodada dos jogos de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com oito partidas programadas até quinta-feira, a fase define os oito clubes que avançarão às oitavas do torneio. Um dos primeiros times a jogar, o Internacional já está em desvantagem: perdeu o confronto de ida para o Rosário Central, da Argentina, por 1 a 0. A tentativa de recuperação da equipe gaúcha acontece neste dia 23, às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio. O time que se sobressair enfrenta o Fortaleza.

Com três vitórias, dois empates e somente uma derrota, o Internacional terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo C. Atrás apenas do Belgrano, que conquistou um empate a mais, o clube classificou-se para os playoffs da Sul-Americana, nos quais deveriam enfrentar um dos times que saíram da fase de grupos da Copa Libertadores.

Veja onde assistir ao jogo entre Internacional e Rosário pela Copa Sul-Americana Foto: Arte/Estadão

Parte do grupo do Atlético Mineiro na Libertadores, o Rosário Central não conseguiu fica entre os dois melhores do grupo G do torneio. Em seis partidas, o clube acumulou somente duas vitórias e um empate, enquanto foi derrotado três vezes. Atlético Mineiro, primeiro colocado, conquistou 15 pontos com cinco vitórias. Peñarol, na segunda posição, teve apenas uma vitória a menos: quatro. Com isso, o clube argentino classificou-se apenas para os playoffs da Sul-Americana, onde saiu com vantagem do jogo de ida para buscar somente um empate nesta terça.

INTERNACIONAL X ROSÁRIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 23/07/2024

23/07/2024 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

ONDE ASSISTIR A INTERNACIONAL X ROSÁRIO AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) SBT (TV aberta)

(TV aberta) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ROSÁRIO

ROSÁRIO: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Maximiliano Lovera, Franco Ibarra, Mauricio Martínez e Jaminton Campaz; Marco Rubén e Enzo Copetti. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INTERNACIONAL E ROSÁRIO