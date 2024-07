Cada vez mais próxima do fim do primeiro turno, a disputa pela Série B do Campeonato Brasileiro continua acirrada — a distância entre o líder do torneio e o décimo colocado é de apenas seis pontos. Por isso o Santos, que encabeça o ranking dos times das segunda divisão, tenta continuar sua boa sequência de empates e vitórias e ficar mais à frente de seus adversários. O próximo confronto do clube santista acontece nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), contra o Coritiba.

Invicto há seis jogos (quatro vitórias e dois empates), o Santos se recupera das quatro derrotas sofridas no meio do turno que o levaram a sair momentaneamente do G4. De volta à liderança, o clube permanece somente um ponto a frente do segundo colocado: Vila Nova, com quem empatou por 1 a 1 na última quinta-feira. No Brasileirão, o time não perdeu nos seis jogos que jogou em casa — a Vila Belmiro é palco desta partida.

Santos e Coritiba se enfrentam pela Série B do Brasileirão Foto: Arte/Estadão

Nove pontos atrás do adversário desta segunda, o Coritiba não vence há cinco jogos seguidos. Derrotado pelo Mirassol, pelo CRB e pelo Amazonas, o clube paranaense conseguiu acumular somente dois pontos nas últimas cinco rodadas. Em décimo terceiro na tabela, o time está a somente dois pontos da zona de degola — e a seis do G4.

SANTOS X CORITIBA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 22/07/2024

22/07/2024 Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR A SANTOS X CORITIBA AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Giuliano); Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo (Benevenuto) e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastián Gómez, Vini Paulista; Matheus Frizzo, Robson e Lucas Ronier. Técnico: Fábio Matias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E CORITIBA