Santos x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

No duelo dos desesperados, o Santos recebe o Goiás, neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista não vence há 12 jogos e corre risco de entrar na zona de rebaixamento caso não vença o confronto direto contra o adversário goiano, em partida realizada com portões fechados por causa da punição aplicada pelo STJD pelo tumulto no clássico com o Corinthians. Será o último jogo na Vila antes de uma série de seis partidas em casa longe do estádio.

Na 14ª posição, com 13 pontos, o Santos tem dúvidas para a partida e não conta com seis jogadores que estão afastados do elenco: Daniel Ruiz, Lucas Pires, Ivonei, Ed Carlos, Soteldo e Nathan. O Goiás abre o Z-4, com 11 pontos, e não vence há dois jogos. Na última partida, perdeu em casa para o lanterna Coritiba. A equipe esmeraldina deve ter as estreias do volante Luís Oyama e do atacante Anderson Oliveira.

Santos encara o Goiás neste domingo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Santos, SP.

ESTÁDIO: Vila Belmiro.

DATA: 09 de maio de 2023.

HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico : Paulo Turra.

João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Kevyson (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. : Paulo Turra. GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Luís Oyama, Morelli e Matheusinho (Palacios); Matheus Peixoto e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

ÚLTIMOS RESULTADOS