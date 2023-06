Santos perde do Newell’s Old Boys e fica perto da eliminação na Copa Sul-Americana

O Santos perdeu para o Newell’s Old Boys, por 2 a 1, nesta terça-feira, na Vila Belmiro e está praticamente fora da Copa sul-americana. O time do técnico Odair Hellmann se mantém com quatro pontos no Grupo E, enquanto o time argentino chegou aos 15 pontos, com 100% de aproveitamento. Um empate entre Audax Italiano e Blooming, nesta quinta-feira, elimina o time santista da competição sul-americana.

O primeiro tempo foi muito fraco. Nervoso e sem confiança, o Santos errou muitos passes no ataque e exerceu marcação frouxa no meio de campo, facilitando o toque de bola dos argentinos. O Newell’s se sentiu em casa desde o início e quase abriu o placar, aos quatro minutos, com Recalde, que chegou a driblar o goleiro João Paulo. O Santos respondeu com Lucas Lima, em cobrança de falta, aos seis minutos, mas foi a única finalização do time brasileiro na primeira etapa.

Daí para frente, o primeiro tempo foi todo do Newell’s Old Boys, que demonstrou tranquilidade para esperar o momento certo para atacar. Aos 32, Ferreira surgiu livre diante de João Paulo, mas cabeceou fraco. Aos 33, Aguirre errou o alvo, após receber lindo passe de Recalde.

Santos perde na Vila Belmiro e fica virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana Foto: AP Photo/Andre Penner

Ferreira, em duas cobranças de falta, exigiu boas defesas de João Paulo, aos 37 e 42 minutos. Mas aos 47 não teve jeito. Após boa trama pela esquerda, Sforza pegou rebote de João Paulo e fez 1 a 0, fazendo justiça no placar. O Santos voltou do intervalo mais ligado e até causou uma certa pressão sobre o adversário, mas só chegou com perigo em cobrança de falta de Soteldo, bem defendida pelo goleiro Hoyos.

Apesar de desorganizado, o Santos estava melhor na partida, paralisada aos 11 minutos por causa de uma queda de energia. A bola só voltar a rolar nove minutos depois. A parada não fez bem ao Santos, que voltou desconcentrado e sofrendo contra-ataques.

Mas um erro bobo do Newell’s colocou o time santista de volta para a disputa. Ortiz derrubou Marcos Leonardo dentro da área. Pênalti, que Marcos Leonardo cobrou para empatar, aos 35 minutos. Aos 37, um susto para a torcida santista. Aguirre pegou rebote de cobrança de Recalde na trave e fez o segundo gol argentino, mas o VAR flagrou impedimento e anulou o lance.

O final de jogo foi nervoso, com faltas duras e muita disposição de lado a lado, apesar da falta de qualidade. O juiz deu 14 minutos de acréscimo. Odair tirou os laterais: Nathan e Lucas Pires e colocou os atacantes Ângelo e Lucas Barbosa, enquanto o técnico Gabriel Heinze fez alterações para reforçar o setor defensivo.

O Santos na pressão e o Newell’s nos contra-ataques. Em um deles, Portillo acertou um lindo chute de fora da área para colocar a equipe argentina de novo à frente no placar, aos 52 minutos. A partir daí, o Santos desanimou e o Newell’s esteve mais perto do terceiro gol, empurrado pela boa quantidade de torcedores argentinos presentes à Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 2 NEWELL’S OLD BOYS

SANTOS - João Paulo; Nathan (Ângelo), Messias, Luiz Felipe (Maicon) e Lucas Pires (Lucas Barbosa); Alison (Ivonei), Dodi e Lucas Lima; Mendoza (Weslley Patati), Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

NEWELL’S OLD BOYS - Hoyos; Mosquera, Guillermo Ortiz, Ditta e Pittón (Martino); Sforza, Iván Gómez e Cristian Ferreira (Portillo); Sordo (Pérez Tica), Recalde (Reasco) e Brian Aguirre (Velázquez). Técnico: Gabriel Heinze.

GOL - Sforza, aos 46 minutos do primeiro tempo. Marcos Leonardo aos 35, Portillo aos 52 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Dodi, Sforza, Pittón, Mosquera, Ferreira.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA - R$ 293.810,00.

PÚBLICO - 6.204 presentes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).