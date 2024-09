Santos x Novorizontino na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Donos das melhores campanhas da Série B do Campeonato Brasileiro e principais concorrentes ao título, Santos e Novorizontino batalham na “final” antecipada da competição nesta segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro. As duas equipes têm disputado a liderança ponto a ponto - o time do interior paulista soma 50 após 27 rodadas, um a mais que o clube da Baixada Santista.

O time comandado por Fábio Carille é o melhor visitante da Série B, com 52,4% de aproveitamento e tem o melhor ataque, com 40 gols marcados, além da defesa menos vazada, com apenas 19 sofridos. Por outro lado, tem sido irregular em casa, com uma vitória, contra o América-MG, nos últimos cinco compromissos como anfitrião.

Santos x Novorizontino Foto: Arte/Estadão

O Novorizontino, por sua vez, tem sido mais constante e já não perde há quatro jogos, acumulando três vitórias e um empate. A equipe do técnico Eduardo Baptista, aliás, saiu derrotada apenas uma vez, contra o Ceará, nos últimos 17 jogos pela Série B.

SANTOS X NOVORIZONTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 23/09/2024

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR SANTOS X NOVORIZONTINO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo e Wagninho; Pablo Dyego, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E NOVORIZONTINO