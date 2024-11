Santos x Vila Nova na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A poucas rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos está mais perto do que nunca de ser o primeiro time da segunda divisão a conquistar o acesso e garantir sua presença novamente na Série A da próxima temporada. Para isso, o clube alvinegro deve obrigatoriamente vencer Vila Nova, time que receberá na Vila Viva Sorte. O confronto acontece a partir das 16h30 (horário de Brasília) deste sábado.

Apenas ganhar o jogo contra o Vila Nova, porém, não é o suficiente. Para conquistar o acesso antecipado, o Santos deve torcer para que o Ceará, time que está na quinta posição, perca ou empate sua partida no domingo. Caso isso aconteça, o time cearense ficará a nove pontos do atual líder e não conseguirá, com os nove pontos que restarão em disputa, ultrapassar a equipe santista.

Veja onde assistir a Santos x Vila Nova ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Vila Nova, na sexta colocação, ainda pode garantir sua promoção à primeira divisão. Com 52 pontos, o time terá a chance de ultrapassar até mesmo o Santos caso vença a partida contra o clube paulista. As chances diminuem se o resultado na Vila Viva Sorte for negativo para o Vila Nova. Nessa situação, o clube deve torcer para o mau desempenho de Mirassol e Sport, com 59 pontos cada.

SANTOS X VILA NOVA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 02/11/2024

02/11/2024 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)

ONDE ASSISTIR A SANTOS X VILA NOVA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILA NOVA

VILA NOVA: Dênis Júnior; Alex Silva, Jemmes, Vanderley e Éric Davis; Cristiano, João Lucas e Igor Henrique; Emerson Urso, Júnior Todinho e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SANTOS E VILA NOVA