O São Paulo ganhou do Athletico-PR nesta quarta-feira por 2 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe do Morumbi foram marcados por Gabriel Neves e Luciano. O Athletico-PR havia aberto o placar com Vitor Roque. Acompanhe os gols e melhores momentos do jogo: