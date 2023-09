São Paulo é campeão da Copa do Brasil; veja todos os gols da campanha do título inédito

Após o empate com o Flamengo neste domingo, dia 24, o São Paulo conquistou o primeiro título de Copa do Brasil de sua história, em sua segunda final da competição, a primeira foi em 2000, diante do Cruzeiro. O time de Dorival Júnior havia vencido a partida de ida, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Jonathan Calleri. Com o troféu após o 1 a 1 no Morumbi, além de garantir R$ 70 milhões para os cofres do clube, o time se classifica automaticamente à fase de grupos da Libertadores e Copa do Brasil de 2024.

Dorival Júnior chegou à equipe em abril, após Rogério Ceni ser demitido. Em um momento de crise, com a equipe recém eliminada do Campeonato Paulista para o Água Santa, o treinador chegou como o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo – deixou o clube rubro-negro porque a diretoria optour pela contratação de Vítor Pereira, ex-Corinthians.

Na campanha do título inédito, o Estadão relembra cada uma das partidas e os gols que tornar o São Paulo campeão da Copa do Brasil de 2023. Confira:

São Paulo x Ituano - Terceira rodada

Na partida de ida no Morumbi, empate em 0 a 0. Na volta, na estreia de Dorival Júnior na Copa do Brasil, a vitória por placar mínimo foi suficiente para o São Paulo avançar. O time fez boa partida e mereceu ficar com a vaga. Wellington Rato, no segundo tempo, saiu do banco para dar números finais ao jogo.

São Paulo x Sport - oitavas de final

Pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro. O time paulista contou com um gol de Luciano e outro de Marcos Paulo, ambos na segunda etapa, para sair em vantagem na busca por uma das vagas nas quartas de final.

Já na volta, no Morumbi, teve um jogo apático, cheio de erros, com “apagão” no segundo tempo e muito sofrimento. A derrota por 3 a 1 para o Sport, em um Morumbi cheio, precisou do goleiro Rafael para evitar a eliminação. O time garantiu a classificação nas penalidades.

São Paulo x Palmeiras - quartas de final

Foi o primeiro clássico para o São Paulo na edição deste ano. Um golaço de Rafinha decidiu o Choque-Rei no Morumbi e pôs o São Paulo em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. O time tricolor dominou o Palmeiras e foi premiado pela insistência ao ganhar o clássico por 1 a 0. Foi a única equipe a procurar o gol na noite e a única a encontrar.

Na volta, eliminou o Palmeiras e garantiu a classificação em busca do título inédito. No Allianz Parque, dominou o rival em boa parte do jogo e ganhou com autoridade, de virada, por 2 a 1.

São Paulo x Corinthians - semifinal

Contra o Corinthians, o confronto mais complicado nesta edição. Renato Augusto e deu vantagem ao Corinthians na briga com o São Paulo por uma vaga à final da Copa do Brasil. No jogo de ida, com recorde de público na Neo Química Arena, o meio-campista marcou os dois gols da vitória corintiana por 2 a 1 sobre a equipe tricolor.

Na volta, brilhou a estrela de Lucas Moura, jogador revelado pelo clube. Com gols de Wellington Rato e Lucas, o São Paulo venceu por 2 a 0 e se classificou para a segunda final de sua história.

São Paulo x Flamengo - final

Mesmo sem fazer uma grande exibição, mas se mostrando à vontade no Maracanã, o São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Rio, com gol de Calleri, no jogo de ida da final, possibilitando uma boa vantagem para decidir no Morumbi.

Na volta, no Morumbi, Bruno Henrique abriu o placar para o Flamengo, mas Rodrigo Nestor, em um golaço, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o São Paulo soube segurar o rival para conquistar o inédito título da Copa do Brasil.