Análise | São Paulo é valente, busca empate com o Atlético-MG e garante vaga na Libertadores

O São Paulo esteve longe de fazer uma partida brilhante, mas mostrou disposição e garra para evitar o pior no MorumBis. Depois de sair perdendo por dois gols de diferença, o time paulista buscou a igualdade ainda na etapa inicial e empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, neste sábado, em jogo da 35ª rodada do Brasileirão. Paulinho, marcou duas vezes para os mineiros, sendo o primeiro com menos de um minuto. Fausto Vera, contra, e André Silva foram os responsáveis pelos gols da equipe paulista.

PUBLICIDADE O resultado garantiu o São Paulo na Copa Libertadores. O time paulista ainda tenta uma vaga direta na fase de grupos. A equipe de Zubeldía está na sexta colocação, com 59 pontos, a três do Internacional, time que abre o G-5. O próximo compromisso será contra o Grêmio, no próximo domingo, em Porto Alegre. Por sua vez, o Atlético-MG chega ao oitavo jogo sem vitória no Brasileirão e estaciona na décima posição, com 44 pontos, e se concentra para a final da Libertadores diante do Botafogo, em Buenos Aires, no dia 30. Antes, a equipe mineira deve poupar titulares no duelo com o Juventude, em Belo Horizonte, na terça. A partida será realizada com portões fechados por causa da punição imposta pelo STJD por causa do tumulto na final da Copa do Brasil.

André Silva comemora gol do São Paulo sobre o Atlético-MG. Foto: Paulo Pinto/SPFC

A partida começou bastante agitada no MorumBis. Logo aos 36 segundos, Paulinho pegou o rebote após Hulk acertar a trave e empurrou para o fundo das redes. O VAR entrou em ação e validou o gol atleticano, o primeiro dos mineiros nos últimos cinco jogos. O lance condicionou o confronto, permitindo a equipe alvinegra a ficar na defesa para explorar os contra-ataques. O São Paulo se lançou ao ataque e levou perigo nas finalizações de Lucas Moura, de cabeça, e Luiz Gustavo, em pancada na entrada da área.

O Atlético voltou a mostrar eficiência aos 18 minutos. Hulk cobrou falta com perfeição na cabeça de Paulinho, que escorou no ângulo de Rafael para fazer 2 a 0. Apesar do placar adverso logo no início da partida, o São Paulo mostrou disposição para continuar marretando o adversário atrás do seu primeiro gol — e não demorou muito para conseguir. Aos 23, Igor Vinícius bateu escanteio e Fausto Vera se enrolou para tirar a bola, marcando contra.

Com amplo volume, o São Paulo imprimiu ritmo forte, roubando bolas no meio-campo e trocando passes de maneira veloz. Ferreirinha, pelo lado esquerdo, foi o jogador mais procurado pelos companheiros. Na frente, André Silva foi o mais perigoso, carimbando a trave e levando a melhor no jogo aéreo. Aos 45 minutos, o atacante completou cruzamento rasteiro e deixou tudo igual, premiando a insistência da equipe são-paulina na etapa inicial.

O segundo tempo teve panorama completamente diferente. O Atlético-MG voltou com mais ímpeto, melhor na marcação e buscando sair mais para o ataque. Com o jogo equilibrado, a partida começou a ficar pegada, com cartões amarelos sendo distribuídos para os dois lados.

Muito estudado, a etapa final foi de pouquíssimas chances. O zagueiro Alan Franco, um dos melhores em campo, colocou Hulk “no bolso”, mas o ataque tricolor cansou e não conseguiu mais incomodar a defesa do Atlético. Ambas as equipes tentaram algo diferente na bola, mas sem êxito, e o placar se manteve até o apito final.

