Invencibilidade no Morumbi anima São Paulo para ir às semifinais da Sul-Americana; veja números

Patinando no Brasileirão, mas forte nas copas, o São Paulo decide sua vida na Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h. O Morumbi é a arma da equipe de Dorival Júnior para reverter a vantagem da LDU, obtida no Equador, e se classificar às semifinais da competição continental.

Como foi derrotado por 2 a 1 em Quito na semana passada, o São Paulo tem de vencer por mais de um gol de diferença. Vitória por margem mínima leva a definição da vaga para as penalidades. Quem avançar vai enfrentar Defensa y Justicia, da Argentina, que passou pelo Botafogo.

A expectativa é de que mais de 60 mil são-paulinos empurrem o time no Morumbi. É justamente a força do time na condição de mandante que anima os torcedores. A equipe tricolor não perde um confronto eliminatório em casa desde 2020 e, há duas semanas, ao eliminar o Corinthians e ir à final da Copa do Brasil, deu uma prova importante do quão forte se torna diante de seu torcedor.

O São Paulo tem sido tão competente no Morumbi que acumula 13 classificações consecutivas em competições de mata-mata atuando em seu estádio. A última queda aconteceu em 2021, após empatar sem gols com o Grêmio, pela Copa do Brasil de 2021.

São Paulo perdeu em Quito e precisa ganhar por dois gols para se classificar Foto: Rodrigo Buendia/AFP

Na Sul-Americana, o São Paulo ganhou todos os jogos que fez em casa, sempre por ao menos os dois gols de diferença, resultado que o time precisa nesta quinta para se classificar. Nas oitavas, venceu por 2 a 0 o San Lorenzo depois de levar 1 a 0 na Argentina. Antes, na fase de grupos, também fez 2 a 0 no Puerto Cabello e Tigres e goleou o Tolima por 5 a 0.

Com a necessidade de marcar gols, o São Paulo deve jogar com três atacantes: Luciano, Lucas Moura e Calleri. São eles os jogadores mais decisivos do elenco. A tendência é de que o primeiro seja titular no lugar de Wellington Rato.

Luciano e Calleri têm dez gols cada e são os artilheiros do time no ano. O camisa 10 também é o líder de assistências, com oito. Já Lucas Moura voltou ao clube que o revelou para fazer a equipe voltar a erguer taças. O meia-atacante foi decisivo na classificação à final da Copa do Brasil e também saiu de seus pés o gol no Equador sobre a LDU que manteve vivo o clube na competição.

A LDU avançou de fase em três das quatro eliminatórias da Sul-Americana em que ganhou o jogo de ida contra um clube brasileiro. Só não passou de fase contra o Athletico Paranaense nas quartas de final da edição de 2021.

São Paulo se apoia em desempenho no Morumbi para avançar às semifinais da Sul-Americana Foto: Alex Silva/Estadão

SÃO PAULO X LDU

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

LDU: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e González; Jhojan Julio, Ibarra e Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Horário: 19h.

Local: Estádio do Morumbi.

TV: ESPN e Star+.