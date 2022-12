São Paulo negocia venda do zagueiro Léo Pelé ao Vasco; valor pode chegar a R$ 16 milhões

Em reformulação para a próxima temporada, o Vasco fez uma proposta ao São Paulo para contar com o zagueiro Léo Pelé, titular do time tricolor, em 2023. Segundo informações da ESPN, os valores podem chegar a US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões). A tendência é que os clubes cheguem a um acordo nos próximos dias.

Aos 26 anos, Léo recebeu uma proposta do Angers, da França, para deixar o São Paulo na última temporada. Rogério Ceni e a diretoria viam como importante a presença do zagueiro na reta final de 2022, quando o clube disputou, simultaneamente, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

Léo recebeu proposta do Angers para deixar o São Paulo na última temporada. Foto: Felipe Espindola/São Paulo FC

Hoje zagueiro, Léo iniciou sua carreira no Fluminense e teve passagem pelo Bahia antes de chegar ao São Paulo, contratado pelo clube em 2018, como lateral-esquerdo. Em 2021, sob o comando do técnico Hernán Crespo, o jogador foi deslocado para atuar no trio de zaga, ao lado de Arboleda e Miranda. Rogério Ceni manteve Léo na posição quando chegou ao São Paulo em sua segunda passagem como treinador do clube.

Titular, o zagueiro atuou em 58 jogos pelo São Paulo na última temporada, com uma média de 86 minutos por partida. Caso a venda se concretize, o São Paulo ficará com poucas opções para a zaga no próximo ano. Miranda, dispensado, e Luizão, vendido para o West Ham, já não fazem mais parte dos planos do clube. Arboleda, convocado pela seleção equatoriana para a Copa, retorna somente em janeiro. A outra opção para Rogério Ceni é a do jogador Ferraresi, que pertence ao Grupo City e está emprestado ao São Paulo.

Com o aporte milionário da 777 Partners, dona de 70% da SAF, o Vasco promete grande reformulação no seu elenco para 2023. De volta à Série A, o clube carioca investiu pouco mais de R$ 10 milhões para contratar o atacante Pedro Raul, que pertencia ao Kashiwa Reysol, do Japão, e que estava no Goiás. Ele foi vice-artilheiro do Brasileirão, com 19 gols. O Vasco também anunciou nas últimas semanas Maurício Barbieri, ex-Red Bull Bragantino, como treinador, e Abel Braga como diretor técnico.