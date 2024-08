São Paulo x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalações

O São Paulo atualmente tem 35 pontos na 6ª colocação, empatado com o Cruzeiro, mas atrás pelos critérios de desempate (tem uma vitória a menos). Com um triunfo em casa, ultrapassa o Palmeiras na 4ª colocação, que soma 37. Vale ressaltar que o time alviverde encara o Flamengo no Maracanã, no mesmo horário, em duelo que marca o reencontro com o algoz da Copa do Brasil.

O Atlético-GO vive uma realidade complicada. Com apenas 12 pontos, ocupa a última colocação do Brasileirão. E mais: está há 14 jogos em saber o que é vencer (nove derrotas, sendo cinco consecutivas, e cinco empates). A última vez que o clube comemorou um placar favorável foi diante do Fluminense no dia 15 de junho.