São Paulo x Red Bull Bragantino no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O São Paulo sobe ao gramado do MorumBis neste sábado, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista vem de três vitórias seguidas, sendo duas contra adversários da parte de cima da tabela, e tenta o resultado positivo em casa para entrar no G-4.

PUBLICIDADE A equipe comandada por Luis Zubeldía está na 5ª posição, com 24 pontos, três atrás do Bahia, time que abre a zona de classificação para a Libertadores, na 4ª colocação, com 27. Botafogo e Palmeiras, 2º e 3º, respectivamente, têm a mesma pontuação, mas levam a melhor no saldo. O Flamengo lidera o Brasileirão, com 30. Este será o terceiro “jogo de seis pontos” seguido do São Paulo na competição. O time paulista vem de dois grandes resultados contra adversários da parte de cima da tabela. Na quarta-feira, bateu o Athletico-PR (6º colocado), por 2 a 1, em Curitiba. No último domingo, derrotou o Bahia, por 3 a 1, em jogaço no MorumBis, se consolidando no pelotão de frente do campeonato. Agora, o desafio é contra o Bragantino, 7º colocado e apenas dois pontos atrás.

São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, às 20 horas, no MorumBis, pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

“O que eu tenho aprendido aqui é que a partida que vem é a mais importante. Não estou pensando em acumular pontos pensando no que pode acontecer mais para a frente. Creio que não temos tempo para projetar. O que estamos tentando fazer é o melhor possível em cada partida, jogar com a melhor energia possível, aproveitar o pouco tempo que temos de preparação e que daqui a pouco os jogadores mantenham participação”, comentou Zubeldía.

Ausente contra o Bahia, Zubeldía mais uma vez não vai estar à beira do gramado neste fim de semana. O treinador foi expulso contra o Athletico e mais uma vez deve ser substituído pelo auxiliar Maximiliano Pablo Cuberas. Calleri e Ferreirinha levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora. Eles devem dar lugar a André Silva e Rodrigo Nestor. Luciano retorna de suspensão, enquanto Rafinha, recuperado da fratura na perna, retorna após três meses e começa no banco.

Pelo lado do Bragantino, o time do interior paulista não vai poder contar com Helinho, ex-São Paulo e destaque do time na temporada. O atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Vitinho. O meia Eric Ramires retorna de suspensão e está à disposição de Pedro Caixinha. O Braga vem de vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, em casa.

Este será o segundo confronto entre as equipes em 2024. Em fevereiro, os times empataram por 2 a 2, no MorumBis, pela primeira fase do Paulistão. No confronto histórico, o São Paulo leva vantagem, com 26 vitórias, contra 13 do Bragantino. O duelo entre os clubes terminou empatado por 14 empates.

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 06/07/2024.

06/07/2024. Horário: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). Local: MorumBis, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

Premiere (Pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano e Rodrigo Nestor; André Silva. Técnico: Maximiliano Pablo Cuberas (auxiliar).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO:

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes; Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO