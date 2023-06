São Paulo x Tigre: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Tigre se enfrentam nesta terça-feira, 27, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, às 21h30, no estádio do Morumbi. Já classificados para a fase eliminatória, as duas equipes jogam para decidir quem será o primeiro colocado da chave e se classifica para as oitavas de final de maneira direta.

O São Paulo entra em campo sabendo o que precisa para se classificar de forma direta para as oitavas de final. Com 13 pontos e sendo a única equipe que ainda não sofreu gols na competição, o time de Dorival Júnior pode perder por até três gols de diferença no Morumbi que permanece na liderança e avança para as oitavas de final de maneira direta.

Em seu retorno para o Morumbi depois de mais de 10 anos, o Tigre sabe que precisa de um pequeno milagre. Com três vitórias nos últimos 10 jogos, a equipe argentina enfrenta o São Paulo precisando de uma vitória por pelo menos quatro gols para se classificar para as oitavas de final de maneira direta. Além disso, o peso histórico da partida, por conta da decisão que ‘não acabou’ , estará presente nesta terça-feira.

Tigre x São Paulo Foto: Estadão/Arte

SÃO PAULO X TIGRE

DATA : 27/06 (terça-feira).

: 27/06 (terça-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

SBT

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Rafael, Raí Ramos, Beraldo (Diego Costa), Alan Franco e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodriguinho e Marcos Paulo; Luciano e Juan (David). Técnico: Dorival Júnior.

: Rafael, Raí Ramos, Beraldo (Diego Costa), Alan Franco e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodriguinho e Marcos Paulo; Luciano e Juan (David). Técnico: Dorival Júnior. TIGRE: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Lautaro Montoya; Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Facundo Colidio, Aaron Molinas, Alexis Castro; Mateo Retegui. Treinador: Diego Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS