‘Seleção brasileira adormeceu e acreditou por muito tempo só no talento’, diz Raí

“Estou em uma outra no projeto no Paris FC. Tenho certeza que tenho muito a colaborar em projeto ligados ao futebol, como a gente vai ver em breve no Paris FC e como foi no momento que já era complicado no São Paulo, mas de alguma forma tem a minha contribuição”. Seu pensamento é de que o futebol brasileiro só vai evoluir quando a liga única de clubes for criada e o esporte não for mais gerido pela CBF.

“A gente fala da dificuldade de trabalhar com futebol. Na França, você tem uma liga que tem um século. No Brasil, não tem, os clubes não conseguem se juntar para pensar o produto futebol como um todo”, reflete. “Para você resolver os problemas do futebol brasileiro, ou pelo menos ter avanços importantes, precisa de um mínimo de união entre os os maiores interessados que são os próprios clubes e representantes dos seus torcedores”.