Dorival Jr. surpreende e confirma novo ‘camisa 9′ titular da seleção brasileira

Sem Pedro, lesionado, e com incertezas no ataque titular, Dorival Júnior já tem o nome para ocupar a função de “camisa 9″ na seleção brasileira: na partida contra o Chile, em Santiago, a seleção brasileira terá Igor Jesus como centroavante, na primeira convocação do jogador do Botafogo para defender a equipe nacional. O treinador confirmou a informação nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva.

Igor Jesus foi escolhido por ter as características semelhantes às do atacante do Flamengo, que se lesionou durante treinamentos com a seleção brasileira em setembro e perdeu o restante da temporada. “Nunca abrimos mão da ideia de ter um atacante de ofício que não seja um atacante que saísse da área. É a característica do Igor e era a do Pedro. Eles saem no momento adequado e estão presentes no momento de finalizar”, afirmou o treinador.

Sem Neymar há um ano e agora sem Vinicius Júnior, com uma lesão cervical, Dorival Júnior quebra a cabeça para montar a seleção brasileira no momento em que, mais do que convencer, o Brasil precisa vencer. Além do ataque, a seleção teve cinco cortes na atual convocação do treinador, que, além do astro do Real Madrid, não pôde contar com o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

PUBLICIDADE Pressionado pelos resultados insatisfatórios, Dorival testou um time mais ofensivo nas sessões de treinamento no CT do Palmeiras. Ele armou a seleção com Lucas Paquetá de volante ao lado de André. Raphinha , assim, fica responsável pela armação das jogadas. Nas pontas jogam Savinho e Rodrygo e, no comando de ataque Igor Jesus, em boa fase no Botafogo, venceu a concorrência com Endrick. “O momento do Igor é muito interessante. O Endrick ainda naturalmente vem buscando conhecer o seu clube, tem uma concorrência muito grande e tem dado seu recado. Tudo é questão de também cada um encontrar seu momento na equipe. Pra esse instante, a experiência e o momento vividos sejam um pouco diferentes. Quem sabe seja importante a experiência de um jogador com esse perfil nesse momento”, argumentou o treinador.

O nome de Igor Jesus já era observado por Dorival e Rodrigo Caetano, coordenador de seleções da CBF. Aos 23 anos, ele foi contratado pelo Botafogo na janela do meio deste ano, sem custos. Estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e havia marcados 16 gols nesta temporada. Pelo clube carioca, desde que chegou, já foram seis gols.

Antes mesmo de estrear, Igor Jesus recebeu uma proposta do Oriente Médio, mas o Botafogo optou por segurá-lo. A área de scout do clube já via a possibilidade de o atacante ser convocado para defender a seleção brasileira em um futuro breve. “Vocês estão conhecendo mais, mas já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos. Chamava muita atenção jogando pelo Coritiba”, disse o treinador após a convocação.

Igor Jesus, natural de Cuiabá, no Mato Grosso, começou a carreira no Coritiba. Em 2019, estreou na equipe profissional do clube paranaense. Em pouco mais de um ano, disputou 57 partidas pelo clube – que foram destacadas pelo treinador da seleção brasileira quando convocou o jogador.

A venda aos Emirados Árabes Unidos rendeu cerca de US$ 2 milhões. Em sua passagem pelo mundo árabe, disputou 91 partidas e marcou 47 gols em quatro anos ao longo do período no Oriente Médio. Após cinco anos, optou por não renovar o vínculo, retornar ao Brasil e assinar o pré-contrato com o Botafogo. Estreou no clube alvinegro em julho, contra o Internacional, pelo Brasileirão.