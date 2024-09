Seleção brasileira sofre 4º corte nesta convocação; veja como o time deve mudar

O grupo da seleção brasileira que Dorival Júnior convocou para os jogos contra Equador e Paraguai, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, já teve quatro mudanças. A comissão técnica sofreu o quarto corte, com a lesão muscular do zagueiro Éder Militão. Antes, Yan Couto, Savinho e Pedro haviam sido cortados.

De acordo com a CBF, Militão reclamou de dor muscular na coxa direita após o treino na quarta-feira, 4, no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense, onde o grupo se prepara para a primeira partida. Nesta quinta-feira, após a realização de exame clínico e ressonância magnética no atleta, foi constatada uma pequena lesão muscular na coxa direita.

Éder Militão está fora dos dois próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O primeiro corte foi de Yan Couto, por problemas clínicos. Não há certeza sobre se ele seria titular, mas quem deve iniciar as partidas, agora, é o veterano Danilo, com William no banco. No ataque, Pedro disputava a titularidade com Endrick. João Pedro, chamado no lugar do flamenguista, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo, não tem a mesma força na briga para entrar no time titular.

Lucas Moura foi o escolhido por Dorival para o lugar de Savinho. Enquanto o garoto poderia brigar por uma vaga no ataque, a tendência é que o são-paulino seja uma peça de reposição.

A CBF não anunciou um substituto para Militão na convocatória. Porém, é provável que o escolhido fique à disposição somente para a visita ao Paraguai, na próxima terça-feira, em Assunção. Beraldo, do Paris Saint-Germain e Gabriel Magalhães, do Arsenal, são as opções para fazer dupla com Marquinhos.

Dessa forma, uma provável escalação para a primeira partida seria: Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Endrick), Rodrygo e Vinicius Júnior. Caso Endrick seja titular, Rodrygo jogará aberto. Se o titular for Luiz Henrique, o jogador do Real Madrid vai para o centro.

Os comandados de Dorival Júnior treinam no CT do Athetico-PR, antes da partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo será no estádio Couto Pereira, também na capital paranaense.

No dia 10, o time jogará contra o Paraguai, em Assunção. Até a véspera, o elenco fará treinamentos em Curitiba. A viagem para a capital paraguaia será na segunda-feira, 9, à noite. O Brasil é sexto colocado na classificação, com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina.