Uma multa de 60 francos (R$ 393 reais) pode levar o atacante do Manchester City, Erling Haaland, para a prisão, na Suíça, segundo o jornal suíço Blick. O jogador cometeu uma infração não relevada no Canton de Vaud, que fica na parte ocidental do País. Se retornar à Suíça sem quitar a dívida, o jogador corre o risco de passar um dia na prisão.

Haaland pode ir para a cadeia por multa de R$ 393 reais Foto: Dave Thompson/AP

Para evitar a medida Haaland poderia pagar a multa no momento em que estivesse sendo autuado pela polícia suíça. O Blick especula que o jogador tenha recebido a multa por conta de uma infração de trânsito. O pai de Haaland mora na Suíça, em Andermatt, desde 2023, e por isso o jogador poderia ter motivos para entrar no País e ser repreendido pelo não pagamento da multa. Os 60 francos (R$ 393 reais) que Haaland tem que pagar equivalem a menos de 1% do salário anual do atacante, que recebe 20 milhões de euros (R$ 122 milhões).