A eliminação do Flamengo diante do Peñarol nesta quarta-feira, 26, definiu as quatro melhores equipes da Copa Libertadores 2024. O time uruguaio se junta aos brasileiros Atlético-MG e Botafogo e ao argentino River Plate na semifinal desta edição, que tem final marcada para 30 de novembro.

A queda do time carioca veio depois de uma derrota em casa por 1 a 0 e um empate sem gols no Uruguai. Outro carioca eliminado foi o Fluminense, que sofreu 2 a 0 para o Atlético na Arena MRV, em Belo Horizonte, mesmo tendo vencido a ida por 1 a 0.

Gerson, do Flamengo, disputa bola contra Maximiliano Olivera, do Peñarol, em partida pela Libertadores 2024. Foto: Eitan Abramovich/AFP

PUBLICIDADE O Botafogo enfrentou o São Paulo em um MorumBis lotado e levou a partida para a disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças, melhor para o alvinegro e passaporte confirmado para a semifinal. Já o River eliminou o chileno Colo-Colo. Empate na ida e vitória por 1 a 0 no Monumental de Nuñez. O estádio, aliás, é um dos cotados para sediar a final da competição neste ano. Apesar de ter a Argentina como país escolhido neste ano, a Conmebol não anunciou qual estádio receberá a partida.

Veja os melhores momentos de Peñarol 0 x 0 Flamengo

De acordo com o regulamento da competição, o chaveamento já estava pré-definido desde o sorteio das oitavas de final. De um lado da chave estão Atlético-MG x River Plate e do outro Botafogo x Peñarol. Há chance de mais uma final brasileira na Libertadores. Desde que adotou o sistema de jogo único na decisão, todos os campeões são do Brasil e três das cinco finais foram entre equipes do da liga brasileira.

O River tenta voltar a uma final depois da derrota para o próprio Flamengo na final de Lima, no Peru, em 2019. O jejum do Peñarol é maior. Os uruguaios não chegam em uma decisão desde 2011, quando ficaram com o vice-campeonato contra o Santos de Neymar, Ganso e companhia.

O alvinegro de Minas Gerais pode voltar a disputar uma final após 11 anos. A primeira e última participação na finalíssima foi no título de 2013, contra o paraguaio Olímpia. Já o Botafogo busca sua primeira decisão da história da competição continental e é o único dos quatro que ainda não levantou a taça.

De acordo com o regulamento, a definição de quem faz o primeiro jogo em casa é feita por quem tem a melhor campanha. Por isso, Atlético-MG e Botafogo iniciam a jornada das semifinais como mandantes e decidem a vaga na decisão fora de casa.

O campeão desta edição receberá uma premiação de 23 milhões de dóilares, ou R$ 125 milhões na cotação atual, enquanto o vice fica com R$ 38 milhões. Pela classificação para as semifinais, os quatro clubes já embolsaram R$ 12,5 milhões.

VEJA ABAIXO O CHAVEAMENTO, DATAS E CONFRONTOS DA SEMIFINAL DA LIBERTADORES 2024

Semifinal 1

23/10 - Atlético-MG x River Plate | Arena MRV, Belo Horizonte

30/10 - River Plate x Atlético-MG | Monumental de Nuñez, Buenos Aires

Semifinal 2