Show de Shakira melhor que o jogo e comparação com a Euro: os memes da final da Copa América

Não faltou assunto na final da Copa América. Desde o atraso de 1h15 para o início da partida, invasão de torcedores colombianos e argentinos, passando pelo show da Shakira e o título da Argentina, a competição reservou emoção até o último minuto. E divertiu os internautas nas redes sociais, que também fizeram comparações com a final da Eurocopa.

O Estadão separou os melhores memes da final entre Argentina e Colômbia. Confira também a lista completa com todos os campeões da Copa América.

Desde o início, não faltou comparações com a Eurocopa, que também teve a final neste domingo. Na Alemanha, a seleção espanhola derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e conquistou o quarto título do torneio. A internet também escolheu seu favorito na decisão.

Antes mesmo da partida, teve confusão no Hard Rock Stadium, com a tentativa de invasão de torcedores argentinos e colombianos, que não possuíam ingressos, no estádio.

Já no segundo tempo, foi o momento da internet lamentar a lesão de Messi. O camisa 10 da Argentina chorou no banco ao sentir o tornozelo. Esta pode ter sido sua última partida pela seleção em uma Copa América.

Depois de 1h15 para o início do jogo e uma prorrogação depois do 0 a 0 nos 90 minutos, os internautas brasileiros só queriam o fim da partida, seja com o título argentino ou colombiano, mas o duelo só foi definido na prorrogação, com gol do artilheiro Lautaro Martínez.