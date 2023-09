Shows no Allianz Parque podem impedir Palmeiras de obter recorde com bilheteria; entenda

Existe um obstáculo que deve impedir o Palmeiras de conseguir bilheteria recorde com o Allianz Parque desde que o estádio foi inaugurado em 2014: os shows e eventos agendados na arena palmeirense. Eles devem tirar a equipe de sua casa por ao menos quatro partidas na reta final da temporada.

Antes de entrar em campo nesta sexta-feira contra o Goiás, o Palmeiras já arrecadou R$ 75 milhões (valor bruto) com bilheteria neste ano em 27 partidas, isso considerando também as disputadas no Morumbi, estádio do São Paulo, quando o Allianz Parque não estava disponível. Com dez partidas por disputar ainda em casa em 2023, o plano é alcançar R$ 100 milhões de renda bruta, o que seria histórico para o clube.

No entanto, os eventos marcados na arena palmeirense vão obrigar o time a jogar longe do seu estádio - possivelmente no Morumbi - e, assim, ver a arrecadação com bilheteria diminuir, já que os preços cobrados pelos ingresso no estádio do rival e em outros locais são mais baratos. Dessa maneira, ficará mais difícil alcançar os R$ 100 milhões e superar os R$ 99,5 milhões que conseguiu em 2015 e representam até hoje o recorde.

Palmeiras lota seu estádio, pode faturar R$ 100 milhões com bilheteria, mas shows são obstáculo Foto: J. F. Diorio/Estadão

O Palmeiras fatura R$ 3 milhões por jogo, em média, em 2023. No início do ano, teve de jogar duas vezes no Morumbi, contra Santos e Cerro Porteño, do Paraguai, porque ficou sem seu estádio. A renda bruta com bilheteria foi de R$ 2 milhões no duelo com os santistas e R$ 2,3 milhões na partida diante dos paraguaios.

No total, desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, o Palmeiras já arrecadou cerca de R$ 580 milhões com bilheterias. Abaixo, o levantamento, que não considera 2020 e 2021, anos em que foram jogadas poucas partidas com público no estádio devido à pandemia, mostra o faturamento anual do Palmeiras com as rendas no Allianz Parque:

2014 : R$ 13,5 milhões

: R$ 13,5 milhões 2015 : R$ 99,5 milhões

: R$ 99,5 milhões 2016 : R$ 77,7 milhões

: R$ 77,7 milhões 2017 : R$ 86 milhões

: R$ 86 milhões 2018 : R$ 94,2 milhões

: R$ 94,2 milhões 2019 : R$ 68,8 milhões

: R$ 68,8 milhões 2022 : R$ 78,9 milhões

: R$ 78,9 milhões 2023 : R$ 75 milhões

: R$ 75 milhões Total: R$ 593 milhões

Continua após a publicidade

Dos dez jogos que o Palmeiras tem como mandante a disputar no ano, ao menos quatro serão jogados fora do Allianz Parque: as partidas contra Santos, Athletico-PR, Internacional e América-MG, todas pelo Brasileirão.

Marcada para os dias 10 e 11 de outubro, a apresentação do cantor canadense The Weeknd vai obrigar o time alviverde a mandar jogo fora de casa contra o Santos, agendado para o dia 8. O Estadão confirmou a informação com a Real Arenas, braço da WTorre que administra a arena.

Allianz Parque é casa de jogos do Palmeiras, mas também megaventos Foto: Alex Silva/Estadão

A banda americana Evanescence vai tocar no Allianz no dia 21 deste mês, três dias depois do jogo contra o Atlético Mineiro. O Estadão apurou que haverá tempo hábil para os dois eventos serem realizados no estádio sem prejudicar o time de Abel Ferreira, mas a operação ainda tem de ser definida.

Certo é que as partidas contra Athletico-PR, Internacional e América-MG, não terão o Allianz como palco por causa do Festival GP Week, do show do músico britânico Roger Waters e da apresentação da cantora americana Taylor Swift, marcados para os dias 5, 12 e 25 de novembro, respectivamente.

Casa dos megaeventos

O Allianz Parque é reconhecido como uma das melhores arenas para shows e eventos da América do Sul e é constantemente procurada para grandes apresentações. O estádio vai terminar o ano com 37 shows realizados. O Palmeiras fatura quase R$ 3 milhões por partida em média em 2023 com a bilheteria e extrapolou na atual temporada a barreira de 1 milhão de espectadores em sua casa, o que já havia sido alcançado no ano passado, mas neste ano precisou de cinco jogos a menos.

Continua após a publicidade

A maior bilheteria da história em jogos do Palmeiras foi registrada em 2015, segundo ano de operação do estádio. Foi na final da Copa do Brasil, na vitória por 2 a 1 do time alviverde sobre o Santos, com triunfo nos pênaltis que garantiu o título ao time da casa. O clube ganhou R$ 5.336.631,25 naquela ocasião.

A maior bilheteria em 2023 foi Palmeiras 0 x 1 Botafogo. O duelo da 12ª rodada do Brasileirão rendeu R$ 4.160.197,59 aos cofres do clube paulista. Recordes de números de eventos, espectadores em geral, vendas de camarotes, lounges e cadeiras e visitantes no tour foram quebrados no ano passado e, segundo soube o Estadão, os números de 2023 vão superar os de 2022.

Briga na Justiça

Cabe lembrar que, desde abril, Palmeiras e WTorre travam uma briga motivada por dinheiro. O clube afirma que a Real Arenas, empresa criada pela construtora para gerir o Allianz Parque, não faz repasses das receitas pelo uso da arena palmeirense desde 2015, que somam quase R$ 130 milhões. A presidente Leila Pereira afirmou que a parceria é um “péssimo negócio” para a agremiação e detonou mais de uma vez a gestora, que nega o calote e diz que irá tomar medidas cabíveis.

O caso está na Justiça de São Paulo e também na polícia, que apura crimes de apropriação indébita e associação criminosa a pedido do Palmeiras. O Estadão levantou os principais pontos da desavença entre o clube e a construtora, que são parceiros na gestão do moderno estádio desde 2014. No balanço de 2022, o estádio foi avaliado em R$ 425 milhões. A parceria é de 30 anos, portanto até 2044.

O Palmeiras afirma que a Real Arenas não repassou R$ 127,9 milhões, valor a que diz ter direito por contrato referente a receitas do estádio com eventos realizados na arena. Segundo o Palmeiras, desde que o Allianz Parque foi inaugurado, a Real Arenas só fez repasses em novembro e dezembro de 2014, e de janeiro a junho de 2015 (exceto maio). No último capítulo da disputa, a Justiça de São Paulo suspendeu a execução solicitada pelo Palmeiras contra a WTorre.

Veja o panorama dos jogos do Palmeiras em 2023:

Continua após a publicidade