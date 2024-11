Southampton x Liverpool na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

O Southampton sonha com dias melhores, mas a retomada da confiança pode ser mais complicada do que parece. O ponto positivo é que os clubes da parte de baixo não estão tão distantes assim uns dos outros. O clube comandado por Russell Martin soma apenas 4 pontos e na última rodada perdeu justamente para o vice-lanterna Wolverhampton, que agora soma 6. Crystal Palace ocupa a 18ª posição com 7 pontos, enquanto o Ipswich Town é o 17º, com 8. Uma vitória heroica neste domingo ajuda o time nessa briga.

No extremo oposto, o Liverpool é o líder com uma vantagem confortável. O time de Arne Slot, que tem 5 jogadores no departamento médico, entre ele Alisson, Alexander-Arnold e Diogo Jota, soma 28 pontos, tendo empatado e perdido 1 compromissos apenas até agora. A vantagem sobre o vice-líder Manchester City é de 5 pontos. Chelsea, com 22, e Arsenal, com 19, completam o G-4.