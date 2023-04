Sporting Cristal x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sporting Cristal e Fluminense se enfrentam hoje, dia 5, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores 2023. O confronto ocorre no Estádio Nacional do Peru, em Lima, no Peru.

O time comandado pelo brasileiro Tiago Nunes é o segundo colocado no campeonato peruano, estando dois pontos atrás do Alianza Lima. Apesar de um recente tropeço contra o Deportivo Municipal, a equipe peruana vem de boa sequência e promete complicar a vida do Fluminense.

Sporting Cristal e Fluminense se enfrentam na primeira rodada da Libertadores 2023. Foto: Arte/Estadão

No lado carioca, o tricolor busca se recuperar da derrota para o Flamengo na partida de ida da final do Campeonato Carioca. A equipe de Fernando Diniz sonha com a conquista inédita da Libertadores e pode ter a tão esperada estreia do lateral-esquerdo Marcelo, que foi relacionado para a partida.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Lima, Peru.

ESTÁDIO: Nacional do Peru.

DATA: 5 de abril de 2023.

HORÁRIO: 21:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV Aberta)

Paramount + (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SPORTING CRISTAL : Solís; Lora, Chávez, Ignácio e Loyola; Castillo, Pretell e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. Técnico : Tiago Nunes.

: Solís; Lora, Chávez, Ignácio e Loyola; Castillo, Pretell e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. : Tiago Nunes. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier Nino, David Braz, Alexsander; André, Felipe Melo, PH Ganso, Jhon Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilmar Roldán

Assistente 1: Alexander Guzmán

Assistente 2: Wilmar Navarro

Árbitro de vídeo (VAR): Jhon Perdomo

ÚLTIMOS RESULTADOS