Sporting x Arsenal na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Depois de perder o técnico Rúben Amorim para o Manchester United e golear o Amarante por 6 a 0 na estreia de João Pereira, até então treinador do time B, o Sporting enfrenta o Arsenal pela quinta rodada da Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Vice-líder, com 10 pontos, o time da sensação Victor Gyokeres, autor de de 28 gols em 19 partidas na temporada, recebe a equipe londrina no Estádio José Alvalade, a partir das 17 horas de Brasília.

Do outro lado, o Arsenal entra em campo em busca de melhorar a classificação na tabela, já que ocupa apenas a 12ª colocação, com sete pontos. No novo formato da Champions, apenas os oito primeiros colocados avançam direto para as oitavas. Da nona à 24ª posição, os times disputam playoffs para passar de fase.

Sporting e Arsenal se enfrentam pela Liga dos Campeões nesta terça-feira. Foto: Arte/E



Data: 25/11/24

25/11/24 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.

ONDE ASSISTIR SPORTING X ARSENAL AO VIVO

Space (TV fechada)

(TV fechada) HBO Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORTING

SPORTING: Israel; Reis, Inacio e Diomande; Quenda, Morita, Hjulmand e Araujo; Trincao, Gyokeres e Edwards. Técnico: João Pereira.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

