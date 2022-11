Tite abandona escalação ofensiva, põe Fred no lugar de Neymar e avança Paquetá; Militão entra

Publicidade

Tite abriu mão do estilo ofensivo que havia adotado na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e retomou a escalação mais conservadora ao lançar mão do volante Fred no lugar do lesionado Neymar, que permaneceu no hotel e não vai assistir no Estádio 974 ao jogo contra a Suíça. Na lateral-direita, Éder Militão, mesmo sendo zagueiro, ganhou a disputa com o veterano Daniel Alves.

Atleta com papel importante na marcação e construção da jogada a partir do meio de campo, Fred havia sido preterido na primeira partida. Foi o jeito que Tite encontrou para colocar Vinícius Junior entre os titulares. Com a presença do volante Fred ao lado de Casemiro, Lucas Paquetá passa a jogar mais avançado, na armação das jogadas diante dos suíços.

Os três atacantes são os mesmos da partida inaugural: Vini Jr. pela esquerda, Raphinha na direita e Richarlison, em fase iluminada, no comando de ataque. Foram do “Pombo” os dois gols que garantiram o triunfo sobre os sérvios na última quinta-feira, estreia do time no Catar. Então, o Brasil vai com: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Paquetá, Vinícius Junior, Richarlison e Raphinha.

Éder Militão ganhou a vaga de Daniel Alves na lateral-direita. Foto: Nelson Almeida/AFP

Ainda que seja um improviso, Éder Militão foi o escolhido para iniciar o jogo contra o rival europeu porque Tite entende que a equipe se mantém equilibrada com o jogador do Real Madrid. Ele já havia dado alguns indícios de que essa seria sua escolha na entrevista que concedeu neste domingo, véspera da partida.

Ao optar por Militão, que surgiu para o futebol como lateral na base do São Paulo, o treinador deixa no banco o veterano Daniel Alves, o atleta mais contestado entre os 26 convocados para o torneio. Dani sempre foi reconhecido pela qualidade no apoio, tanto que é considerado por muitos como um meia-direita, função que desempenhou no São Paulo. O problema é que, aos 39 anos, não tem mais a mesma explosão de outrora e passou boa parte do ano enfrentando problemas físicos. Além disso, não joga há dois meses.

Uma vitória garante o Brasil nas oitavas de final do Mundial catariano com antecedência. Depois da Suíça, a equipe pentacampeã encerra a fase de grupos contra Camarões, sexta-feira, às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail. Se ganhar, a Suíça também se classifica.