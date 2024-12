Título, Libertadores, rebaixamento: tudo que está em jogo na última rodada do Brasileirão 2024

O Campeonato Brasileiro 2024 chega ao seu último capítulo neste domingo, 8, com jogos simultâneos às 16h (horário de Brasília) para o fechamento da 38ª rodada. Ainda sonhando com o tricampeonato, o Palmeiras joga as suas últimas fichas para tirar o título do Botafogo, enquanto outras duas equipes brigam por vaga na fase prévia da Copa Libertadores. Na parte de baixo da tabela, quatro clubes tentam fugir da queda para a Série B. Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá já estão rebaixados, enquanto Santos, Mirassol, Sport e Ceará jogam a primeira divisão em 2025.

Campeão inédito da Copa Libertadores, o Botafogo está muito próximo de de conquistar também o Brasileirão e superar o vexame de 2023, quando derreteu na reta final e perdeu o troféu para o Palmeiras depois de abrir 13 pontos na liderança. Após derrotar o Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre, o time carioca foi a 76 pontos e manteve a diferença de 3 pontos para a equipe de Abel Ferreira, que soma 73.

Na cola do líder: Palmeiras ainda tenta tirar título do Botafogo na última rodada. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Para o Botafogo conquistar Brasileirão, e encerrar o jejum de 29 anos sem o título nacional, basta um empate na última rodada. Com apenas uma derrota nos últimos quatro meses, os cariocas jogam no Nilton Santos contra o São Paulo, que deve poupar titulares no domingo. Já garantido na fase de grupos da Libertadores, o time tricolor está na sexta colocação, com 59 pontos, e tanto não pode ser mais alcançado como também já não tem chances de subir na tabela. Ao Palmeiras, resta vencer o ameaçado Fluminense, no Allianz Parque, e torcer para rival bater o Botafogo no Rio. Neste cenário, a equipe alviverde chegaria aos mesmos 76 pontos do rival carioca, mas levaria a melhor no número de vitórias (23 a 22). Em caso de título, os palmeirenses alcançam o tricampeonato e repetem o feito que somente o próprio São Paulo alcançou na era dos pontos corridos, quando ergueu o troféu em 2006, 2007 e 2008. Por isso, há o receio de que o tricolor paulista não entre em campo com muito interesse em vencer.

Libertadores

Sete times já estão classificados para a próxima edição da Libertadores: Botafogo (atual campeão), Flamengo (campeão da Copa do Brasil), Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo garantiram vaga na fase de grupos, enquanto o Corinthians vai disputar a etapa prévia. Bahia e Cruzeiro chegam à rodada decisiva brigando para ver quem vai se juntar ao time do Parque São Jorge na preliminar.

Na oitava colocação, com 50 pontos, o Bahia vai ficando com a vaga na Pré-Libertadores. O Cruzeiro aparece logo atrás, com 49, e vai precisar derrotar o Juventude em Caxias do Sul para ter alguma chance. Se empatar, os mineiros podem somente igualar a pontuação do tricolor baiano, mas levam a pior no número de vitórias (14 a 13). A equipe de Salvador recebe o já rebaixado Atlético-GO e só precisa “fazer o dever de casa” para não depender de um tropeço dos cruzeirenses.

Matematicamente, o Vasco ainda tem chances de classificação para a Pré-Libertadores, mas as chances são muito pequenas. O time cruzmaltino precisa vencer o Cuiabá fora de casa, torcer pelas derrotas de Bahia e Cruzeiro, e tirar uma diferença de 12 gols de saldo para a equipe baiana.

Cruzeiro, do goleiro Cássio, ainda tenta vaga na Libertadores. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Sul-Americana

Vasco, em décimo, com 47 pontos, e Vitória, na 11ª posição, com 46, são os únicos clubes garantidos matematicamente na Copa Sul-Americana. Vale lembrar que uma das vagas vai ficar com Cruzeiro ou Bahia, que brigam por presença na Copa Libertadores.

Com apenas dois pontos de diferença entre si, outros cinco clubes ainda têm possibilidades de classificação à Sul-Americana: Grêmio, Juventude, Atlético-MG, Athletico-PR e Fluminense. Os três últimos vão definir a vaga junto da missão de escapar da Série B.

Rebaixamento

A briga contra o descenso promete ser emocionante na última rodada. A vitória do Red Bull Bragantino sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, em Curitiba, adiou a permanência de Atlético-MG e Fluminense, colocando ambos em situação de risco. Agora, as quatro equipes entram em campo tentando não ser o último time a ser rebaixado na competição nacional.

O Atlético-MG está na 14ª posição, com 44 pontos, e faz confronto direto com o Athletico. Basta um empate para os mineiros não serem rebaixados. Em caso de derrota, os atleticanos precisam torcer para o Bragantino não vencer o duelo em casa com o já rebaixado Criciúma, e o Fluminense não pontuar fora de casa com o Palmeiras.

Na 15ª posição, com 43 pontos, o Fluminense depende apenas de um empate com o Palmeiras para ficar na primeira divisão. Se o tricolor carioca perder o jogo no Allianz Parque, vai precisar torcer para o Bragantino não vencer o Criciúma. Se o time do interior paulista ganhar, vai depender de o Athletico-PR não pontuar diante do Atlético-MG.

Vivendo um drama no ano do centenário, o Athletico também pode se salvar com um empate, mas para isso necessita que Bragantino não vença o Criciúma. A igualdade no placar em Bragança pode garantir o time paranaense na Série A até mesmo com uma derrota. A equipe rubro-negra tem 42 pontos e ocupa o 16º lugar, o primeiro fora do Z-4.

Para o Bragantino é tudo ou nada. O time do interior paulista ocupa momentaneamente a 17ª posição, com 41 pontos, e precisa vencer o Criciúma para ficar na primeira divisão. Qualquer resultado diferente implica no descenso da equipe de Bragança.