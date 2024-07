Torcedor tatua tornozelo lesionado de Messi após título da Copa América

Fazer uma tatuagem em comemoração a um título do seu clube do coração ou da seleção do seu país não é novidade. Mas um torcedor argentino resolveu inovar e tatuou um desenho, no mínimo, excêntrico depois que a Argentina conquistou o bicampeonato da Copa América em 2024.

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um desenho que mistura a imagem do tornozelo de Lionel Messi inchado com o rosto de Mario De Stéfano, mais conhecido como Marito, famoso roupeiro da seleção argentina e que é adorado pela torcida no país.

Torcedor tatua tornozelo inchado de Messi após título da Copa América Foto: @chatrantattoo via Instagram

Executado pelo tatuador conhecido como Chatran Tattoo, a arte mostra o pé do camisa 10 se unindo com o tronco de Marito, que ergue o troféu da Copa América com um sorriso no rosto.