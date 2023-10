Torcida conduz ônibus do Palmeiras até o Allianz em festa antes do jogo na Libertadores; veja vídeo

Antes da decisão de Palmeiras e Boca Juniors, a torcida do time brasileiro mostrou toda a sua confiança e apoio ao elenco de Abel Ferreira. Vale vaga na final da Libertadores. No caminho da delegação da Academia de Futebol até o Allianz Parque, os milhares de torcedores acompanharam o ônibus cantando e incentivando o elenco. Nuvens verdes dominaram a cena. O ônibus levou mais de 1 hora para fazer a distância de dois quilômetros. Talvez tenha sido a maior manifestação da torcida.

Depois de um empate sem gols na partida na Argentina, na última semana, Palmeiras e Boca Juniors jogam precisando da vitória para se garantir na decisão e encarar o Fluminense. Em caso de novo empate, a disputa pela vaga vai para os pênaltis. O estádio deve bater recorde de público. Há muitos torcedores do lado de fora que não vão entrar por falta de ingresso. Abel disse que o lado emocional tem muito peso.

São esperadas mais de 40 mil pessoas no Allianz. Além do estádio lotado de torcedores do Palmeiras e d e quase 3 mil argentinos, as ruas próximas ficaram repletas de torcedores nas primeiras horas da tarde. Os bares estão repletos de torcedores palmeirenses.

Palmeiras x Boca Juniors - Libertadores Foto: Reprodução vídeo redes sociais

Para a partida, Palmeiras e Boca vão repetir as escalações do jogo de ida. Pelo lado brasileiro, Abel Ferreira manteve o ataque, formado por Mayke, Artur e Rony, e deve ter Gabriel Menino auxiliando mais nas jogadas ofensivas com Raphael Veiga. Já os argentinos acreditam na força defensiva e em Cavani e Barco, jovem promessa do clube que vem se destacando na temporada.