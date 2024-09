Tottenham x Arsenal na Premier League: o que esperar do clássico segundo Arteta e Postecoglou

Tottenham e Arsenal protagonizam neste domingo, 15, o primeiro North London Derby, ou o primeiro dérbi do norte de Londres, neste sábado, em jogo válido pela 4ª rodada da Premier League 2024/25. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, casa dos Spurs, e local onde aconteceu o último duelo entre os times no fim da temporada passada.

O último jogo, aliás, repetiu uma tendência vista nos jogos entre os rivais há, pelo menos, seis temporadas. Tottenham e Arsenal têm protagonizado clássicos com uma boa média de gols por jogo. Desde a temporada 2018/2019, todos os clássicos disputados terminaram com mais de dois gols marcados.

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, e Ange Postecoglou, técnico do Tottenham Foto: Alastair Grant/AP / Tottenham/Divulgação

PUBLICIDADE Fazendo a média de gols por jogo, significa que os últimos 13 confrontos tiveram média de 3,3 gols a cada partida. Tratando-se de um clássico, é uma média bastante chamativa. Entre os duelos mais lembrados estão o 4 a 2 para o Arsenal em 2018/19 e o 3 a 0 Tottenham em 2021/22. A partida da temporada passada aconteceu pela 35ª rodada da liga nacional e terminou 3 a 2 para o Arsenal, com direito a três gols de vantagem para os Gunners e uma reação do Tottenham que quase empata a partida no fim.

O momento, aliás, foi lembrado pelo técnico dos Spurs, Ange Postecoglou, em coletiva de imprensa pré-jogo nesta sexta-feira, 13. “Achei os dois jogos do ano passado muito divertidos. Jogamos bem na casa deles, equiparamos o jogo e poderíamos ter vencido naquele dia. Aqui em casa, fomos amassados no primeiro tempo e tentamos mudar e fazer nosso jogo no segundo tempo. Então espero muitos gols e uma partida empolgante desta vez. Sabemos o que o clássico significa para os nosso torcedores e para o clube. Mas nosso objetivo e ir lá e jogar bem, porque eles são uma boa equipe”.

Os elogios ao adversário também foram pauta do lado de Mikel Arteta, técnico do Arsenal. Além de valorizar a postura do Tottenham nos jogos, elogiou o trabalho de Postecoglou no comando técnico dos Spurs. “Eu o admiro e o respeito. Acho que ele é um treinador inspirador para a minha carreira porque ele faz coisas do seu jeito próprio em vários contextos de times, países, e tem uma maneira muito única de pensar o jogo e sua filosofia. Eu adoro isso”, disse Arteta.

Apesar do companheirismo nos bastidores, as equipes dentro de campo vão duelar cada uma pelo seu objetivo próprio. Enquanto o Tottenham disputará a Liga Europa e fará um Campeonato Inglês mirando o G4, o Arsenal tem a Liga dos Campeões pela frente e, em sua liga, tentará mais uma vez desbancar o Manchester City de Pep Guardiola, responsável por tirar dois possíveis títulos de liga das mãos de Arteta nas duas últimas temporadas.

Após a terceira rodada, o Tottenham 10º colocado com quatro pontos conquistados e o Arsenal 4º com sete pontos até aqui. A bola rola na casa dos Spurs às 10h de domingo.