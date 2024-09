Tottenham x Arsenal na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Campeonato Inglês está em sua quarta rodada e já tem times em condições muito diferentes na tabela. É o caso de Arsenal e Tottenham, que se enfrentam neste domingo. Enquanto o Arsenal permanece na zona classificatória para a fase de grupos da Champions League, o Tottenham está no meio da tabela, longe de zonas classificatórias ou de rebaixamento. A partida acontece às 10h (horário de Brasília) e possui transmissão oficial.

Em décimo lugar, o Tottenham venceu apenas uma partida desde o início do campeonato. Com um empate e uma derrota, o clube não conseguiu sair dos quatro pontos ainda. Vencido pelo Newcastle na última rodada, o time de Londres precisa vencer ganhar para conseguir aproximar-se do topo da tabela, onde a maioria dos times figura com sete pontos.

Tottenham x Arsenal: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

Em situação melhor está o Arsenal. Em quarto lugar, o time vai conquistando, por enquanto, a última das vagas que classificam para a fase de grupos da Champions League. Com sete pontos, o Arsenal venceu dois jogos e empatou o último, contra o Brighton.

TOTTENHAM X ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 15/09/2024

15/09/2024 Horário: 10h (horário de Brasília)

10h (horário de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

ONDE ASSISTIR A TOTTENHAM X ARSENAL AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Dragusin e Udogie; Sarr, Bissouma (Bentancur) e Maddison; Kulusevski (Johnson), Son e Odobert. Técnico: Ange Postecoglou.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Partey, Jorginho e Zinchenko; Saka, Havertz (Gabriel Jesus) e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TOTTENHAM E ARSENAL