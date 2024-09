PM detém suspeitos de espionar treino da seleção brasileira em Curitiba

O registro da PM classificou o caso como “expor outrem a risco” e “promover atividade promocional não autorizada pela Fifa”. Ainda conforme a PM, o drone chegou a se aproximar dos jogadores e registrava imagens que seriam utilizadas para divulgações publicitárias ilegais. O equipamento foi apreendido, junto de celular e um notebook. Foi apenas lavrado um termo circunstanciado.

Os com andados de Dorival Júnior treinam no CT do Athetico-PR, antes da partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo será no estádio Couto Pereira, também na capital paranaense.