Último a anunciar convocados e 1º a jogar na Copa: Equador divulga lista com Arboleda e sem Castillo

Demorou, mas o Equador confirmou na noite desta segunda-feira o nome dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Os destaques ficaram por conta da convocação de Arboleda, único jogador que atua no Brasil na lista do técnico Gustavo Alfaro, e da ausência de Bryon Castillo, pivô de uma confusão envolvendo falsificação de documentos, que quase levou a seleção a uma eliminação do torneio.

A ausência de Bryon Castillo já vinha sendo tratada como certa. Apesar de já ter recebido as devidas punições (multa e perda de três pontos na próxima Eliminatórias) impostas pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por ter usado documentos falsos do jogador, a seleção equatoriana achou melhor abafar o caso e não levar o atleta para o Mundial, até porque o mesmo sofreu uma grave lesão no tornozelo em um amistoso diante do Iraque.

Treinador do Equador, Gustavo Julio Alfaro, orienta o time em partida amistosa contra o Iraque. Foto: J.J Guillén / EFE

As punições, inclusive, foram direcionadas apenas ao Equador. O jogador foi absolvido pelo TAS, em julgamento na última instância. Ou seja, ele estaria apto para representar a seleção na Copa do Mundo em caso de convocação, o que acabou não acontecendo.

Por outro lado, Arboleda, que retornou de lesão no tornozelo esquerdo no mesmo amistoso, contra o Iraque, foi confirmado para a Copa do Mundo como o único atleta que atua em solos brasileiros. Alan Franca, que recentemente passou pelo Atlético-MG, também foi chamado.

O Equador, última equipe a revelar a lista de convocados, abrirá a Copa do Mundo diante do Catar no próximo domingo, às 13h (horário de Brasília), no Al Bayt. A seleção está no Grupo A, ao lado também de Senegal e Holanda.

Confira os 26 convocados

Goleiros: Moises Ramírez, Alexander Domínguez e Hernán Galíndez.

Defensores: Piero Hincapié, Felix Torres, Jackson Porozo, Robert Arboleda, Pervis Estupiñan, Diego Palacios, Angelo Preciado, Willian Pacho e Xavier Arreaga

Meias: Ayrton Preciado, Moisés Caicedo, José Cifuentes, Alan Franco, Jhegson Méndez, Carlos Gruezo, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Romario Ibarra e Jeremy Sarmiento.

Atacantes: Enner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco e Kevin Rodríguez