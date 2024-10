Uruguai x Equador nas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Para fechar esta Data Fifa, as seleções sul-americanas vão para mais uma partida das Eliminatórias da Copa de 2026. No total, são seis vagas diretas oferecidas para as equipes do continente, mais uma da repescagem internacional. Na tentativa de se manter no topo, o Uruguai recebe o Equador em Montevidéu para mais um confronto. O jogo acontece nesta terça-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Terceiro colocado na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa, o Uruguai, até então, acumulou 15 pontos. Em nove partidas, a equipe uruguaia conquistou quatro vitórias, três empates e somente duas derrotas. Uma delas foi sofrida ainda nesta Data Fifa, em confronto contra o Peru, nono colocado. O revés terminou com placar de 1 a 0 para os peruanos.

Veja onde assistir a Equador x Colômbia ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já a seleção equatoriana fica um pouco abaixo. Atrás de Argentina, Colômbia, o próprio Uruguai e Brasil, o Equador figura na quinta colocação, dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo. Os equatorianos tiveram as mesmas quatro vitórias, três empates e duas derrotas do Uruguai, mas por conta de uma punição sofrida por escalação de jogador irregular nas Eliminatórias de 2022, tem três pontos a menos. São 12 no total.

URUGUAI X EQUADOR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

Data: 15/10/2024 (terça-feira)

15/10/2024 (terça-feira) Horário: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

ONDE ASSISTIR A URUGUAI X EQUADOR AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI

URUGUAI: Sergio Rochet; Nández, Giménez, Bueno e Mathías Olivera; Ugarte, Valverde e de La Cruz; Pellistri, Max Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EQUADOR

EQUADOR: Galíndez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Preciado, Alan Franco, Caicedo e Estupiñán; Plata, Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE URUGUAI E EQUADOR