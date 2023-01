Vasco anuncia contratação por empréstimo do zagueiro Robson Bambu, ex-Corinthians

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a contratação do zagueiro Robson Bambu. O atleta, que pertence ao Nice (França), fica no clube de São Januário por empréstimo até dezembro.

Robson é o quinto jogador a se juntar ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri para a temporada 2023. Os outros são: o zagueiro Léo, ex-São Paulo, o volante Patrick de Lucca, ex-Bahia, o lateral Lucas Piton, ex-Corinthians, e o atacante Pedro Raul, ex-Goiás.

Paulista de São Vicente, Robson iniciou a carreira nas categorias de base do Santos e se profissionalizou em 2018. No ano seguinte, foi para o Athletico-PR, time no qual conquistou o título da Copa do Brasil. Em 2020, foi vendido ao Nice (FRA) e acabou emprestado para o Corinthians, equipe que atuou na temporada passada.

Robson Bambu em ação com a camisa do Corinthians na temporada de 2022 Foto: FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

Robson, de 25 anos, ainda acumula convocações para seleção brasileira sub-20 e também fez parte do elenco sub-23 que disputou o Pré-Olímpico em 2020.