Vasco x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Cuiabá, por sua vez, precisa vencer para manter vivas as chances de permanecer na série A. Para isso o time vai ter que melhorar o desempenho fora de casa. São apenas três vitórias em 14 jogos. Jogando longe de sua torcida o time empatou quatro partidas e perdeu sete.

O Vasco ocupa a 10ª posição com 37 pontos, mesmo em caso de vitória o time continua no mesmo lugar já que o Atlético Mineiro, nono colocado, tem 41 pontos, quatro a mais do que o time carioca. Já o Cuiabá está em 19º lugar, com 27 pontos. Na vice-lanterna do campeonato o time está a cinco pontos do Vitória, primeiro time fora do Z-4.