Vasco x Fortaleza no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Vasco e Fortaleza medem forças em São Januário na noite desta quarta-feira, 3, em jogo pela 14ª rodada do Brasileirão 2024. De um lado, os cariocas seguem na briga contra o rebaixamento e somam 11 pontos, enquanto os visitantes vêm de duas vitórias consecutivas e agora miram o G6 da tabela. A bola rola às 20h, no Rio de Janeiro.

Sem técnico desde a demissão do português Álvaro Pacheco, o alvinegro carioca seguirá sendo comandado do banco de reservas pelo interino Rafael Pereira. Para a partida, o treinador não contará com o zagueiro João Victor, que sofreu lesão no joelho. Léo deve ser o escolhido para substituí-lo. Estrella também não está à disposição para o jogo e Payet pode pintar no onze inicial. Além disso, o técnico conta com os retornos de David e Mateus Cocão, que estavam suspensos.

Vasco e Fortaleza se enfrentam pela 14ª rodada do Brasileirão Foto: Arte/Estadão

Do lado tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue com alguns desfalques importantes no elenco. Para essa partida, o zagueiro Kusevic e Pedro Augusto estão de volta, além do atacante Marinho, liberado pelo DM após estiramento na coxa. A baixa fica por conta de Pikachu, suspenso pelo terceiro amarelo.

VASCO X FORTALEZA: TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data : 03/07/2024.

: 03/07/2024. Horário : 20h (horário de Brasília).

: 20h (horário de Brasília). Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR A VASCO X FORTALEZA AO VIVO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, JP, Payet (Mateus Cocão), Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Pereira

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

