Vasco x Internacional no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com o fim da última Data Fifa do ano, os times do Campeonato Brasileiro retornam a campo para a disputa dos jogos válidos pela 34ª rodada do torneio. Entre eles, Vasco e Internacional se encontram nesta quinta-feira, a partir das 20h. Os três pontos disputados são essenciais para o time gaúcho tentar se estabelecer no G4 e para o carioca se firmar na disputa por uma vaga na Sul-Americana. A partida terá transmissão pelo Premiere.

Com 43 pontos, o Vasco tem chances ínfimas, ao menos por enquanto, de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo, na sexta colocação — a última que dá a chance de brigar nas qualificatórias do torneio internacional — possui 58 pontos só poderá ser ultrapassado pelo clube carioca caso perca todos os seus próximos jogos. No entanto, caso o Botafogo vença a Libertadores deste ano, mais uma vaga será aberta pela tabela do Brasileirão. Nesse caso, o Vasco precisaria ultrapassar o Cruzeiro, atualmente com 47 pontos, para entrar no campeonato.

Veja onde assistir ao vivo Vasco x Internacional pelo Brasileirão.

Já o Internacional está um pouco acima na tabela. Na prática, o clube não consegue mais ser campeão brasileiro. Considerando a distância de Botafogo e Palmeiras na tabela (10 e 8 pontos à frente, respectivamente), ambos os times teriam que perder a maior parte de seus próximos jogos para que o Inter pudesse assumir a primeira colocação. Porém, ainda é possível ultrapassar o terceiro colocado, o Fortaleza, e se estabelecer no G4. A equipe cearense tem 63 pontos — enquanto isso, o Internacional possui 59.

VASCO X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 21/11/2024

21/11/2024 Horário: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

ONDE ASSISTIR A VASCO X INTERNACIONAL AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodríguez (Leandrinho), Maxime Domingues (Puma) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E INTERNACIONAL