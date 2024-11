Veja as seleções classificadas para as quartas de final da Liga das Nações

No Grupo 2, França e Itália terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, com 13 pontos cada. A Bélgica ficou em terceiro, com quatro pontos, e vai disputar os playoffs, para decidir se fica na Liga A ou se cai para a Liga B. Israel ficou em último, também com quatro pontos, mas um saldo de gols pior do que o dos belgas. Na lanterna, a seleção está rebaixada para a Liga B.

A última rodada do Grupo 3 acaba amanhã, terça-feira, 19, mas uma seleção já está classificada. Com 13 pontos a Alemanha é a primeira colocada do grupo, independente dos resultados. A Holanda está em segundo, com oitos pontos, seguida da Hungria, com cinco. Para se classificar para as quartas de final os húngaros precisam vencer sua partida contra os alemães, torcer por uma derrota dos holandeses, e tirar uma diferença de 13 gols. A Bósnia fecha o grupo na última posição, com um ponto até o momento e já está rebaixada para a Liga B.