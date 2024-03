Vélez Sarsfield, da Argentina, afasta quatro jogadores após jornalista denunciar abuso sexual

AFP - A direção do Vélez Sarsfield, tradicional clube da primeira divisão da Argentina, colocou quatro jogadores do elenco profissional para treinar separadamente após uma denúncia de abuso sexual apresentada nesta quarta-feira, em Tucumán, ao norte do país. Os atletas são o uruguaio Sebastián Sosa, o paraguaio José Florentín, e os argentinos Braian Cufré e Abiel Osorio.

A denúncia por alegado abuso sexual foi feita por um jornalista esportiva de 24 anos. O caso teria ocorrido na madrugada de domingo em um hotel da capital provincial onde estava hospedada a equipe do Vélez. Em comunicado, o clube informou que “no âmbito do protocolo de atuação da Instituição em casos de violência de género”, foi decidido “separar preventivamente os jogadores mencionados na denúncia do plantel profissional”.

Na denúncia, a mulher conta que foi convidada para ir ao local por Sosa através do Instagram e que, uma vez lá, também conheceu os outros três jogadores.

Vélez Sarsfield afastou quatro jogadores após denúncia de abuso sexual. Foto: Reprodução/@Velez