Venezuela x Brasil hoje nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Apesar dos últimos resultados positivos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ainda tem como missão transmitir confiança suficiente e se provar em campo para sanar as dúvidas sobre o trabalho de Dorival Júnior. Nesta quinta-feira, às 18h, o Brasil tem mais uma chance de aliviar as tensões em visita à Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín.

PUBLICIDADE “Daqui a um ano e sete meses (prazo para o Mundial), espero uma equipe muito mais forte e segura daquilo que estamos fazendo”, disse o treinador. A seleção brasileira ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 16 pontos, e tem em Uruguai, Equador, Paraguai, Bolívia e Venezuela seus principais concorrentes pela vaga no próximo Mundial. Nesta edição, seis países sul-americanos se classificam para o torneio e ainda há uma sétima vaga para a repescagem. De acordo com os resultados das Eliminatórias anteriores, a tendência é que o Brasil conquiste a classificação direta para a Copa se somar entre seis e nove dos 24 pontos em disputa.

Venezuela e Brasil medem forças nesta quinta-feira em Maturín. Foto: Arte/Estadão

SAIBA TUDO SOBRE VENEZUELA X BRASIL PELAS ELIMINATÓRIAS

DATA : 14/11 (quinta-feira).

: 14/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 18h (de Brasília).

: 18h (de Brasília). LOCAL: Estádio Monumental de Maturín.

VENEZUELA X BRASIL: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo

SporTV

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VENEZUELA E BRASIL

Nas rodadas anteriores, o Brasil venceu o Chile, em Santiago, por 2 a 1, e goleou o Peru, em Brasília, por 4 a 0. No entanto, os dois adversários são os últimos colocados na tabela. Nesta Data Fifa, a seleção terá desafios mais elevados. A Venezuela está invicta em casa nas Eliminatórias, com duas vitórias e três empates. O bom desempenho colocou o time vinotinto em condições de lutar por um lugar na Copa.

“Nos jogos como mandantes a Venezuela tem criado um ambiente bastante favorável para sua seleção. Se nós repetirmos tudo aquilo que foi feito nas últimas partidas, teremos um caminho. Aos poucos, a seleção brasileira vem ganhando um pouco mais de corpo. Vamos oscilar ainda, mas estamos num processo de crescimento”, avaliou Dorival.

Publicidade

15/10 - Brasil 4 x 0 Peru

- Brasil 4 x 0 Peru 15/10 - Paraguai 2 x 1 Venezuela

COMO CHEGA O BRASIL

Diante da ausência de Rodrygo, que está lesionado, o treinador promoveu apenas uma alteração na equipe em comparação com o time que goleou o Peru, em outubro: Vinícius Júnior volta à seleção. “Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, pois são jogadores de muito bom nível, merecem respeito e terão oportunidades aqui”, afirmou Dorival.

Vini Jr. vem de uma grande decepção ao perder o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, no fim do mês passado. O desempenho do atleta com a seleção brasileira pode ter pesado contra. Enquanto Rodri, o vencedor, foi campeão com a Espanha na Eurocopa, o atacante do Real Madrid foi mal com a equipe nacional na última Copa América.

Além de Rodrygo, Dorival teve novamente de lidar com cortes por lesões. O zagueiro Éder Militão sofreu nova grave lesão, ficou fora da Data Fifa e só deve retornar a campo no fim de 2025. Outra ausência é de Endrick. Mas no caso foi por decisão técnica. O garoto não tem atuado no Real Madrid e tampouco caiu nas graças de Dorival. Estêvão, do Palmeiras, pode ser uma das principais atrações no segundo tempo do jogo na Venezuela.

COMO CHEGA A VENEZUELA